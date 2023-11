Sturmtief Frederico nimmt Fahrt auf – erste Orkanböen

Der erwartete Sturm hat am frühen Donnerstagabend Fahrt aufgenommen und sich bereits mit ersten Orkanböen bemerkbar gemacht. So wurde am Säntis in der Ostschweiz eine Windgeschwindigkeit von 132 Kilometern pro Stunde gemessen. In der Nacht auf Frankreich soll das Sturmtief Frederico schliesslich verbreitet Sturm- und Orkanböen bringen.

Auch in der Waadt, im Jura, im Berner Oberland und auf dem Pilatus bei Luzern wurden am frühen Donnerstagabend Windgeschwindigkeiten von über 100 Kilometern pro Stunde gemessen.

Verschiedene Bahnstrecken waren unterbrochen wegen starker Winde, so jene zwischen Bern und Solothurn und jene vom Zürcher Hauptbahnhof auf den Uetliberg.

