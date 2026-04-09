Ab Sonntag soll es erneut kühl und stellenweise auch nass werden. Bild: keystone

Von 25 auf 9 Grad: Hol die Jacke aus dem Schrank, am Sonntag droht der Temperatursturz

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Temperaturen über 20 Grad lieferten uns in den letzten Tagen einen kleinen Vorgeschmack auf den kommenden Sommer. Mit Sonnenbrille und T-Shirt genossen viele die Sonne draussen in den Cafés, an den Seen oder in den Bergen.

Ein Blick auf die Wetterprognose des kommenden Wochenendes sorgt jedoch für Ernüchterung inmitten der Frühlingseuphorie. Mit vereinzelten Störungen und kleineren Regenschauern in der Ostschweiz fällt der morgige Freitag noch recht sonnig aus, auch die Temperaturen bleiben mild. Am Samstag ziehen dann im Flachland erste Nebel- und Hochnebelfelder auf, welche sich jedoch auch bald verziehen und der Sonne Platz machen. Die Nullgrad-Grenze steigt auf über 3000 Meter und auch der Saharastaub meldet sich vereinzelt zurück.

Temperaturen um die 10 Grad erwartet

Am Sonntag folgt dann der Wetter-Umschwung. Vom Norden her zieht kühle Luft über die Schweiz und sorgt für einen Temperatursturz. Gemäss Meteonews wird das Thermometer im Flachland kaum mehr über die 10-Grad-Marke ansteigen. Das ist ein Temperaturrückgang von über 10 Grad im Vergleich zum Samstag. Lediglich im Süden der Schweiz und im Bündner Rheintal bleiben die Temperaturen mit bis zu 17 Grad relativ mild.

Für den Wochenstart am Montag prognostizieren die Meteorologinnen und Meteorologen ebenfalls kühles und feuchtes Wetter im Flachland. In Basel fällt die Maximaltemperatur sogar von 25 auf 9 Grad herunter. Im Süden sollen die Temperaturen mild bleiben, während sie im Flachland teils unter zehn Grad fallen sollen.

Wer also seine warmen Jacken bereits auf den Dachboden verbannt hat, ist gut beraten, diese erneut hervor zu kramen. (jul)