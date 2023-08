Wenn auch der Ventilator nur noch heisse Luft produziert. Bild: Shutterstock

Du hast gestern geschwitzt? Das war noch gar nichts, denn heute wird es bis 37 Grad

Die Temperaturen schiessen am Donnerstag in der Schweiz nochmals in die Höhe: Verbreitet wird es 33 bis 35 Grad heiss – im Raum Genf und Rhonetal werden laut Wetterdiensten gar bis zu 37 Grad erwartet.

Am Abend soll es dann zu teils auch heftigen Gewittern kommen, wie Meteonews Schweiz am Donnerstagmorgen mitteilte. Auch SRF Meteo warnte vor stellenweise Schauer und Gewitter mit Sturmböen.

(yam/sda)