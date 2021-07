Schweiz

Historische Hochwasser der Schweiz – in 27 eindrücklichen Bildern

Die Schweiz durchzieht ein reiches Wassernetz. In der Vergangenheit kam es nach heftigen Niederschlägen immer wieder zu verheerenden Hochwasser, die Todesopfer forderten und Schäden in Millionenhöhe anrichteten. Besonders in Erinnerung bleibt das Hochwasser von 2005, das als Jahrhunderthochwasser in die Schweizer Geschichte einging. Betroffen waren besonders die Zentralschweiz, Bern, die Region Walensee und Graubünden. ​

