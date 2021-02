Schweiz

Winter

Starker Schneefall führt zu Rekordlieferung von Salz im Januar



Starker Schneefall führt zu Rekordlieferung von Salz im Januar

Bild: sda

Die Schweizer Salinen haben aufgrund des starken Schneefalls im Januar die grösste Nachfrage nach Salz in ihrer Geschichte verzeichnet. Rund 110'000 Tonnen Auftausalz waren an Kantone und Gemeinden ausgeliefert worden.

Der Januar 2021 war für die Schweizer Salinen ein Rekord: Rund 135'000 Tonnen Salz waren ausgeliefert worden, davon 110'000 Tonnen Auftausalz. Im Januar des Vorjahres waren lediglich 9000 Tonnen Auftausalz ausgeliefert worden. Die Nachfrage war also zwölfmal höher als zu Beginn des Jahres 2020, wie die Schweizer Salinen am Freitag mitteilten.

Im Winterzeitraum 2020/2021 wurden bisher rund 220'000 Tonnen Salz ausgeliefert, wovon etwa 170'000 Tonnen Auftausalz waren. Aktuell seien noch etwa 100'000 Tonnen Salz an Lager, die Nachproduktion laufe an den Standorten in Schweizerhalle BL, Bex VD und Riburg AG permanent weiter. (aeg/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Heftiger Schneefall in der Schweiz 10.-11. Februar 2021 – Schnee-Zeitraffer in Zürich Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter