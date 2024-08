«Totale Liquidation»: Esprit öffnet seine Türen, um Ware loszuwerden

Die Modekette Esprit musste im März dieses Jahres wegen Insolvenz seine Türen schliessen. In der Schweiz waren von der Schliessung 23 Filialen betroffen. Nun sind wieder geöffnet, um die übriggebliebenen Kleidungs- und Accessoires zu verkaufen. Zu Schnäppchenpreisen.

«Totale Liquidation», steht in den Schaufenstern. Ware wird mit Rabatten von bis zu 70 Prozent angeboten.