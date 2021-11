91 Milliarden Franken: Gesundheitskosten schiessen 2021 in die Höhe

Für die nächsten zwei Jahre rechnet die KOF mit einem weit weniger starken Wachstum der Gesundheitsausgaben: So sollen es 2022 noch 1.3 Prozent und 2023 1.2 Prozent sein. Über den gesamten Prognosezeitraum von 2020 bis 2023 rechnet die KOF mit einem durchschnittlichen jährlichen Anstieg von 3.2 Prozent.

Auf Staatsseite schlagen vor allem die Kostenübernahme der Coronatests und der Coronaimpfung zu Buche, wie die KOF am Donnerstag mitteilte. Aber auch die privaten Haushalte haben mit einem Gesundheitskostenwachstum zu kämpfen: Das liegt grösstenteils an den nicht vom Bund übernommenen Coronatests.

Niemand soll zur Impfung gezwungen werden, zu einem Beratungstermin soll aber trotzdem jeder Ungeimpfte erscheinen: Das fordert die Junge GLP.

Die Covid-Situation ist wiedermal kritisch und sie wird wiedermal vom Bundesrat ganz genau beobachtet: Etwa so lässt sich die Pressekonferenz der Landesregierung vom Mittwoch zusammenfassen. Neue Massnahmen gibt es keine. Stattdessen heisst es in der bundesrätlichen Medienmitteilung: «Weiter soll auch die Impfung weiter gefördert und die Auffrischimpfungen so rasch wie möglich durchgeführt werden.»