Conforama zu 5000 Franken Geldstrafe verurteilt

Die Anwälte von Conforama hatten auf Freispruch plädiert. Die Verurteilung zu einer Ausgleichszahlung in der Höhe von 1.5 Millionen Franken sei wirtschaftlich und juristisch nicht nachvollziehbar, hiess es derweil in der Mitteilung von Conforama Schweiz als Reaktion auf das Urteil.

Dem Unternehmen Conforama mit Sitz in Ecublens VD, das rund 15 Filialen in der Schweiz hat, wurde vorgeworfen, bei Sonderangeboten geschummelt zu haben. So seien in Geschäften sowie im Katalog und im Internet falsche durchgestrichene Preise für Sonderangebote angezeigt worden.

Ein Bezirksgericht in Lausanne hat das Einrichtungshaus Conforama Schweiz zu einer Geldstrafe von 5000 Franken verurteilt. Auch muss Conforama eine Ausgleichszahlung in der Höhe von 1,5 Millionen Franken zugunsten des Kantons Waadt leisten, wie das Unternehmen sowie die Klägerin, die Westschweizer Konsumentenschutzorganisation FRC, am Samstag mitteilten. Beide Seiten behalten sich vor, gegen das Urteil Berufung einzulegen.

Am Swiss Economic Forum (SEF) trifft sich alljährlich die Schweizer Wirtschaftselite. watson hat sich in Interlaken in der Welt der Start-ups, Expertinnen und Entscheidungsträger umgesehen.

Am Bahnsteig neben dem Zug nach Interlaken stehen sie bereits: die Anzugträger. Ich steige ein und will mich ein bisschen einlesen. Das Swiss Economic Forum, ursprünglich ein überschaubares Treffen der KMUs in Thun, feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. «Make It Happen», lautet das Motto am «Mini-WEF», das in diesem Jahr den KMUs, den «hidden champions» der Schweizer Wirtschaft, gewidmet ist.