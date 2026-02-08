Nebel-1°
DE | FR
burger
Schweiz
Wirtschaft

Julius-Bär-CEO fordert «Strafregister» für fehlbare Banker

ARCHIV --- ZUR MELDUNG VON SCHWEREN MAENGELN BEI DER GELDWAESCHEREIBEKAEMPFUNG BEI DER BANK JULIUS BAER STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG --- Eine Frau laeuft vor dem Logo der Ju ...
Julius Bär hatte in der Vergangenheit auch mit «schwarzen Schafen» zu kämpfen. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

Julius-Bär-CEO fordert «Strafregister» für fehlbare Banker

Julius-Bär-CEO Stefan Bollinger hat in der «NZZ am Sonntag» ein Register für fehlbare Banker nach internationalem Vorbild gefordert.
08.02.2026, 08:4908.02.2026, 08:49

«Die Registrierung von Finanzmarktteilnehmern hat klare Vorteile», sagte er im Interview. «Sie verhindert, dass schwarze Schafe einfach auf die andere Strassenseite wechseln und weitermachen können, als sei nichts geschehen», sagte Bollinger.

Andere wichtige Finanzplätze wie die USA, Grossbritannien, Hongkong und Singapur kennten solche Register bereits. Die Schweiz verfüge zwar auf Geschäftsleitungsebene über ein Gewährsprüfungssystem, sollte dieses jedoch vertiefen, sagte der CEO. Ein solches Instrument würde aus seiner Sicht langfristig dem gesamten Finanzplatz zugutekommen.

Bollinger widersprach zugleich der Einschätzung des UBS-Verwaltungsratspräsidenten Colm Kelleher, der von einer Identitätskrise der Schweiz gesprochen hatte. Er sehe diese nicht und sei überzeugt, dass es auch für die UBS von Vorteil sei, eine Schweizer Bank zu bleiben, gerade in diesen Zeiten, sagte Bolliger.

Mit Blick auf die Zukunft zeigte sich Bollinger ambitioniert. Bis 2028 strebe die Bank ein jährliches Neugeldwachstum von 4 bis 5 Prozent, ein Verhältnis zwischen Kosten und Erträgen von unter 67 Prozent sowie eine Eigenkapitalrendite von über 30 Prozent an, sagte er. Als reine Vermögensverwaltungsbank habe man ein viel risikoärmeres und weniger kapitalintensives Geschäftsmodell als etwa eine Kommerz- oder Investmentbank. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Novartis-Chef witzelt über seinen Lohn – und schmeichelt der Schweiz
Novartis-Chef Vas Narasimhan glaubt, eine historische Patentklippe umschiffen zu können. Und schlägt überraschend unaufgeregte Töne an.
Novartis-Chef Vas Narasimhan stellte sich gestern bestens gelaunt der Schweizer Presse. Er witzelte über die jährlich wiederkehrende Kritik an seinem fürstlichen Lohn von aktuell 24,9 Millionen Franken («Wenn er sinkt, berichtet kaum jemand darüber»). Und er lobte die Schweiz für ihre Stabilität («ganz im Gegensatz zu meinem Heimatland»). Der 49-jährige Manager lenkt Novartis seit 9 Jahren und stammt aus den USA.
Zur Story