Je grösser, desto mehr Ausländer

Die Begrenzungsinitiative ist für die Wirtschaft die wichtigste Abstimmung in diesem Jahr. Bei früheren wirtschaftspolitischen Initiativen wurde oft das mangelnde Engagement der Unternehmen und ihrer Chefs kritisiert. Ein wichtiger Grund für den fehlenden Einsatz: Viele Wirtschaftslenker sind Ausländer.



Diese zieren sich, der Schweizer Bevölkerung zu sagen, wie sie abstimmen sollen. Tatsächlich ist der Ausländeranteil in den Chefetagen der grossen Schweizer Firmen hoch. Unter den 118 wichtigsten Unternehmen beträgt der Anteil 44 Prozent, wie eine Auswertung des Headhunters Guido Schilling zeigt. Werden nur die Chefs betrachtet, so sinkt der Ausländeranteil auf 36 Prozent.



«Gefragt sind heute nicht mehr die besten Manager der Schweiz, sondern die besten Köpfe weltweit», heisst es dazu in der neusten Studie namens Schillingreport. Fast jeder dritte ausländische Topmanager in den untersuchten Firmen stammt aus Deutschland. Mit grossem Abstand folgen die Amerikaner und Franzosen. Mit 37 Prozent ist der Ausländeranteil in den Verwaltungsräten der grössten Unternehmen etwas geringer. Auch hier dominieren die Deutschen und die Amerikaner.



Interessant: In vier der untersuchten Firmen sitzen keine Schweizer im Verwaltungsrat, während die Verwaltungsräte von 17 der 90 einbezogenen Unternehmen nur mit Schweizern besetzt sind. Ausländische Chefs lassen sich einbürgern Bei den ganz grossen Firmen ist der Ausländeranteil am höchsten. Gut zwei Drittel der Geschäftsleitungsmitglieder der Unternehmen, die im Börsenbarometer Swiss Market Index vertreten sind, besitzen einen ausländischen Pass. Unter den Konzernchefs beträgt der Ausländeranteil noch 45 Prozent.



Zuletzt hat etwa bei der Credit Suisse ein Schweizer einen Ausländer an der Spitze abgelöst. Auf den Ivorer Tidjane Thiam folgte der Zürcher Thomas Gottstein. Hin und wieder lassen sich ausländische Firmenchefs einbürgern. So erhielt etwa Ulrich Spiesshofer, der ehemalige ABB-Chef, im Jahr 2016 die Schweizer Staatsbürgerschaft. Anlässlich der 125-Jahr-Feier des Unternehmens überreichte ihm der damalige Bundesrat Johann Schneider-Ammann persönlich den Schweizer Pass.



In diesem Jahr liess sich Roche-Chef Severin Schwan einbürgern. Der gebürtige Österreicher lebt seit vielen Jahren in Riehen BS. Zuvor wurde Roche-Präsident Christoph Franz Schweizer. Bereits seit zehn Jahren besitzt Glencore-Chef Ivan Glasenberg den Schweizer Pass.



