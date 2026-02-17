Mögliches Baukartell: Weko nimmt 20 Firmen im Jura ins Visier

Die Wettbewerbskommission (Weko) dehnt ihre Untersuchung zu möglichen Submissionsabreden im Kanton Jura aus.

Aufgrund von bisherigen Ermittlungen würden diese nun auf insgesamt 20 Unternehmen ausgeweitet, teilte die Weko am Dienstag mit.

Eingeleitet worden waren erste Untersuchungen gegen sechs Unternehmen bereits im vergangenen November. Es bestehe der Verdacht, dass diese Firmen ihre Offerten und Preise während mehrerer Jahre für Beschaffungen der öffentlichen Hand und Privaten koordinierten, hiess es.

Potenziell seien mehr als 150 Ausschreibungen im Tief- und Hochbau aus den Jahren 2016 bis 2025 betroffen, schrieb die Weko. Eine solche Untersuchung dauere im Normalfall drei Jahre. (awp/sda)