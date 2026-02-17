wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Wirtschaft

Mögliches Baukartell: Weko nimmt 20 Firmen im Jura ins Visier

Mögliches Baukartell: Weko nimmt 20 Firmen im Jura ins Visier

Die Wettbewerbskommission (Weko) dehnt ihre Untersuchung zu möglichen Submissionsabreden im Kanton Jura aus.
17.02.2026, 07:3217.02.2026, 07:43

Aufgrund von bisherigen Ermittlungen würden diese nun auf insgesamt 20 Unternehmen ausgeweitet, teilte die Weko am Dienstag mit.

Eingeleitet worden waren erste Untersuchungen gegen sechs Unternehmen bereits im vergangenen November. Es bestehe der Verdacht, dass diese Firmen ihre Offerten und Preise während mehrerer Jahre für Beschaffungen der öffentlichen Hand und Privaten koordinierten, hiess es.

Potenziell seien mehr als 150 Ausschreibungen im Tief- und Hochbau aus den Jahren 2016 bis 2025 betroffen, schrieb die Weko. Eine solche Untersuchung dauere im Normalfall drei Jahre. (awp/sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Heineken will bis zu 6000 Stellen streichen
Der niederländische Bierkonzern Heineken hat am Mittwoch angekündigt, dass er zwischen 5000 und 6000 Stellen streichen will, um die «schwierigen Marktbedingungen» zu bewältigen. Der Abbau soll in den nächsten zwei Jahren erfolgen.
Zur Story