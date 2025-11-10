freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
Basel

Uni Basel: Mehrheit der Studenten wünscht sich vegane Mensa

Knappe Mehrheit an der Universität Basel wünscht eine vegane Mensa

10.11.2025, 16:4710.11.2025, 16:47

52,6 Prozent der Studierenden der Universität Basel haben sich in einer Urabstimmung für ausschliesslich veganes Essen in der Mensa ausgesprochen. Dies gab die studentische Körperschaft (Skuba) am Montag via Instagram bekannt. Allerdings hat das Resultat vorläufig keine Folgen.

Es handelt sich gemäss Skuba lediglich um eine theoretische Fragestellung. Das Ergebnis soll als Forderung an die Universitätsleitung adressiert werden.

Insgesamt haben 2980 Studentinnen und Studenten an der Abstimmung teilgenommen. Dies entspricht einer Stimmbeteiligung von 28,3 Prozent. Das Resultat zeige das «aktuelle Meinungsbild» punkto nachhaltige und pflanzenbasierte Ernährung, schrieb die Skuba.

Umstellung bis 2030 gefordert

Damit äussere die Studierendenschaft die Forderung, dass pflanzliche Ernährung bis 2030 zum Standard in den Uni-Mensen werden solle. Das Rektorat werde gebeten, das Anliegen in den zuständigen Gremien zu prüfen und mögliche Schritte zu diskutieren.

Bereits im Jahr 2012 sorgten Diskussionen um das Verpflegungsangebot an der Uni Basel für Schlagzeilen. Damals sprach sich der Studierendenrat auf Initiative einer uniinternen Gruppe für eine schweizweit erste fleischlose Mensa aus. Nach einem Referendum dagegen schwächte der Rat die Forderung ab. Er verlangte anstelle eines Fleischverbots lediglich, dass das Angebot an vegetarischen und veganen Menüs ausgebaut werden, was die Uni dann auch umsetzte. (sda)

Das könnte dich auch interessieren:

ETH-Mensa erhöht Menüpreise – Studis toben
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alles vegan & einfach: Unsere Lieblingsrezepte
1 / 15
Alles vegan & einfach: Unsere Lieblingsrezepte
Pasta mit Kohl: Kohl, Zwiebeln, Sojahack in Sonnenblumenöl anbraten und mit veganem Weisswein ablöschen, Sojasahne hinzugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und mit Vollkornpasta servieren.
quelle: jennifer zimmermann
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir haben veganes Poulet von der ETH gegessen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
2
24 lustige und wundervolle Tierbilder – jetzt zugreifen!
3
Das sind die Länder mit dem besten Ruf der Welt – Spoiler: Wir sind die Nummer 1
4
«Krassester Reality Check meines Lebens»: Ardita nimmt mit der Spritze ab
5
Das ist der beliebteste Schweizer Dialekt – zumindest in der Werbung
Meistkommentiert
1
Frauen in der Schweiz bekommen so wenig Kinder wie noch nie
2
Bürgerliche Politiker wollen den SBB-Nachtzug nach Malmö verhindern
3
Schweizer Unternehmer beschenkten Trump reich – doch der hat neue Forderungen
4
Wegen SBB-Entscheid gegen Stadler: Spuhler prüft rechtliche Schritte
Meistgeteilt
1
Kiew: Lieferprobleme in Pokrowsk +++ Russische Regionen lösen Luftalarm aus
2
Angriffe Israels in mehreren Teilen des Libanons
3
SP holt die Mehrheit im jurassischen Regierungsrat
4
Trump droht BBC mit rechtlichen Schritten +++ Rudy Giuliani wird begnadigt
5
Liverpool rutscht tiefer in die Krise – die Luft für Wirtz und Slot wird dünner
Polizei verhaftet nach Verfolgungsfahrt in Würenlos AG zwei Männer
Die Kantonspolizei Zürich hat am Montag mit Unterstützung der Kantonspolizei Aargau in Würenlos AG nach einer Verfolgungsfahrt zwei Personen festgenommen. Diese hatten versucht, sich einer Kontrolle durch Flucht zu entziehen und dabei einen Selbstunfall verursacht.
Zur Story