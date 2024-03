Nationalrat will oberste Bankkader nach CS-Krise in Pflicht nehmen

Burgherr erinnerte an die Rettungsaktionen der Grossbanken UBS - im Jahr 2008 - und der CS vor einem Jahr. Derartige Krisen müssten künftig verhindert werden, forderte er.

Konkret verlangt der Vorstoss einen Lohnverzicht in Fällen von schlechter Geschäftsführung durch das oberste Kader einer systemrelevanten Bank. Fährt die Spitze eine solche Bank «an die Wand», soll das oberste Kader 50 Prozent des Gesamteinkommens der vorangegangenen zehn Jahre an die Bank zurückzahlen müssen.

Der Nationalrat hiess am Mittwoch eine Motion von Thomas Burgherr (SVP/AG) mit 120 zu 55 Stimmen und mit 18 Enthaltungen gut. Sie geht nun an den Ständerat.

Ein Jahr nach der Scheitern der Grossbank CS pocht der Nationalrat darauf, die obersten Kader von systemrelevanten Banken in die Pflicht zu nehmen. Scheitert eine solche Bank und muss der Bund mit öffentlichen Geldern einspringen, soll die Spitze der Bank finanziell dafür geradestehen.

Sollte die Motion durchkommen, dürfte es in Zukunft düster aussehen für inkompetente Bankkader.

Bild: keystone

