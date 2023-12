Seit kurzem auch in Basel: die veganen Burger von «Swing Kitchen». Bild: Juri Junkov

Vegane Burgerkette will weitere Filialen in der Schweiz – doch es gibt ein Problem

Die österreichische Kette «Swing Kitchen» verkauft ihre veganen Burger bereits in Bern und Basel. Im nächsten Jahr folgt eine weitere Filiale in Zürich, und das soll es nicht gewesen sein. Doch nicht überall kommt das fleischlose Fast Food gut an.

Stefan Ehrbar / ch media

Mehr «Schweiz»

Die österreichische Kette «Swing Kitchen» hat einen steilen Aufstieg hinter sich. 2015 eröffneten Irene und Karl Schillinger ihr erstes veganes Burger-Restaurant in Wien. Danach expandierte die nach ihnen benannte Gastronomie-Firma Schillinger schnell und betreibt nun 14 Restaurants in drei Ländern. Viele werden von lokalen Unternehmern geführt.

In der Schweiz ist Stephan Helfer mit seiner Firma Aventurin der Franchisenehmer. Er ist Direktor des Hotels Schiff in Murten FR. Im Jahr 2019 eröffnete er die erste Swing-Kitchen-Filiale in der Nähe des Bahnhof Bern. Vor wenigen Wochen folgte eine Filiale in der Basler Steinenvorstadt.

Anfang nächstes Jahr soll nun auch die Filiale am Zürcher Limmatquai eröffnet werden, teilt Helfer auf Anfrage mit. Nur: Diese Eröffnung war bereits für die erste Jahreshälfte 2023 angekündigt. Helfer sagt, es habe leider einige Probleme während der Bauphase gegeben, «die nun hoffentlich bald gelöst sind». Er stellt eine weitere Expansion in Aussicht. Zur Zeit würden weitere Standorte durch einen Investor geprüft.

Nicht überall erfolgreich

Das Konzept mit veganen Burgern, Pommes frites oder Nuggets scheint allerdings nicht überall gleich gut zu funktionieren. Mit der Filiale in Bern sei er «sehr zufrieden», sagte Helfer im Februar zu CH Media. Nun sagt er, die Basler Filiale sei «etwas ruhiger gestartet als damals Bern». Gemäss der Internetseite ist die Basler Filiale derzeit gar «vorübergehend geschlossen».

Neben Spezialitätenrestaurants verkauft hierzulande auch Burger King pflanzenbasierte Burger und Nuggets. Sie werden nicht als vegan bezeichnet; auch, weil sie auf den selben Geräten zubereitet werden wie Produkte mit Milch, Eier und Fisch. Konkurrentin McDonald's testet in zehn Restaurants in der Stadt Zürich den McPlant, einen Burger mit veganen Patty. «Wenn man eine Sauce und den Käse weglässt, ist das ein veganer Burger», sagte Schweiz-Chefin Lara Skripitsky kürzlich zu CH Media. Die Nachfrage nach veganen Burgern sei aber «nicht riesig». (aargauerzeitung.ch)