2026 gibt es keine Preiserhöhungen im öffentlichen Verkehr

Die Preise im öffentlichen Verkehr bleiben auch im Jahr 2026 gleich. Die Branchenorganisation Alliance Swisspass sieht nach eigenen Angaben unter anderem aufgrund der steigenden Nachfrage von einer generellen Tarifmassnahme ab. Regionale Tarifverbünde können für ihre Produkte jedoch eigenständige Tarifmassnahmen beschliessen.

Per Fahrplanwechsel im Dezember 2025 würden die Preise im nationalen Personenverkehr daher nicht erhöht, obschon die finanzielle Lage weiterhin angespannt bleibe, teilte Alliance Swisspass am Mittwoch mit. Der Strategierat der Branchenorganisation fällte den Entscheid am 4. April dieses Jahres.

Der Entscheid beruhe auf mehreren Faktoren. Erstens hätten sich die Passagierzahlen und damit die Einnahmen positiv entwickelt. Gerade Angebote wie das Halbtax Plus oder das neue Jugendsortiment hätten sich schnell etabliert und neue Kundschaft gewonnen. Zweitens habe die öffentliche Hand entschieden, die Zuschüsse für den öffentlichen Verkehr (öV), zumindest für das Jahr 2026, nicht zu kürzen.

Letzte Preiserhöhung 2024

Bereits für das Jahr 2025 hatte Alliance Swisspass auf eine Erhöhung der Tarife im öV verzichtet. Grund dafür war auch damals eine Zunahme der Reisenden, was sich finanziell entlastend auf die Transportunternehmen ausgewirkt hatte.

Erhöht wurden die öV-Preise letztmals auf das Jahr 2024 hin. Damals stiegen die Tarife durchschnittlich über das gesamte Sortiment um 4,3 Prozent. Die Preise in der 1. Klasse stiegen um 1,9 Prozent, jene der 2. Klasse um 4,8 Prozent. Gründe waren unter anderem das grössere Angebot sowie gestiegene Kosten für Lohn, Unterhalt und Energie. (sda/les)