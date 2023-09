Knall bei der Finma: Die nächste Managerin verlässt die Aufsichtsbehörde

Finma will Bussen verteilen und verteidigt Vorgehen bei CS-Krise

Nach der Übernahme will die Finanzmarktaufsicht nun ihre Ressourcen aufstocken, die bisher für die Aufsicht der beiden Banken zur Verfügung standen. Das kündigte sie gegenüber der Nachrichtenagentur AWP an: Insgesamt sollen neu 22 Personen direkt mit der UBS-Aufsicht betraut sein. (bzbasel.ch)

Im Falle der Credit Suisse ist es anders gekommen: Es kam zu einem staatlichen Eingriff. Im Zuge der CS-Krise, die in der Übernahme durch die UBS resultierte, ist auch die Regulierungsbehörde stark unter Beschuss geraten. Der Finma wird vorgeworfen, sie sei nicht schnell genug eingeschritten oder habe die Credit Suisse nicht ausreichend gut überwacht. Denn bei der früheren Schweizer Traditionsbank waren mehrere Missstände aufgedeckt worden, die letztlich zum Untergang führten.

Zudem, so heisst es auf der Website der Finma, muss die Bank aufzeigen, wie sie «ihre Geschäftstätigkeit ohne staatliche Eingriffe fortführen» kann. Dieser Plan muss von der Finma genehmigt werden.

Was den Abgang besonders pikant macht: Preisig war bei der Aufsichtsbehörde unter anderem für den Bereich Recovery und Resolution verantwortlich. Dabei geht es um die Krisenresistenz von systemrelevanten Banken. Diese müssen jährlich einen Notfallplan bei der Finma einreichen, in dem sie den Nachweis erbringen, dass sie ihre jeweiligen systemrelevanten Funktionen in einer Krise weiterführen können.

Es brodelt gewaltig bei der Finanzmarktaufsicht Finma: Erst gerade hat Direktor Urban Angehrn seinen Rücktritt auf Ende September angekündigt. Und nun vermeldet die Aufsichtsbehörde einen weiteren gewichtigen Abgang. Johanna Preisig, die seit 2020 den Geschäftsbereich «Strategische Grundlagen» leitete und in der neunköpfigen Geschäftsleitung sass, verlässt die Finma, wie die Regulierungsbehörde am Donnerstagmorgen mitteilte.

