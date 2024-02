PUK-Bericht zur CS-Krise soll Ende 2024 vorliegen

Die PUK zur CS-Krise nimmt die Zeit von 2015 und bis und mit Vollzug der Notfusion der CS mit der UBS unter die Lupe. Der Auftrag der PUK lautet, die Geschäftsführung der im Zusammenhang mit der Notfusion relevanten Behörden auf Rechtmässigkeit, Zweckmässigkeit und Wirksamkeit zu untersuchen. Die Ergebnisse ihrer Untersuchungen muss sie dem Parlament in einem Bericht vorlegen.

Gemäss neusten Angaben der PUK hat sich die Kommission an ihren bisher 15 Sitzungen insbesondere mit der Geschäftsführung der Behörden ab Krisenbeginn im Sommer 2022 und während der Akutkrise von Mitte März 2023 auseinandergesetzt. In den kommenden Monaten werde sie sich verstärkt mit den Entwicklungen ab 2015 befassen.

«Ursprünglich war geplant, alle Anhörungen bis zur Frühjahrssession abzuschliessen», teilten die Parlamentsdienste am Freitag mit. Aufgrund deren erheblichen Umfangs würden die verbleibenden Anhörungen jedoch erst danach durchgeführt.

Die Untersuchungen der Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) zur CS-Krise nehmen mehr Zeit in Anspruch als anfänglich geplant. Die verbliebenen Anhörungen sollen im Mai stattfinden. Bis Ende Jahr soll dann der Schlussbericht vorliegen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

SVP-Glarner will SP-Wermuth den Lohn kürzen – dieser schweigt

In einem Viertel von Europa und Nordafrika herrscht derzeit Dürre

Neue Umfragen: 13. AHV-Rente könnte am Ständemehr scheitern

Diese erzkonservativen «Tradwives» leben wie in den 50ern

Dieser Aargauer führt eine Seniorenresidenz in Thailand – und sagt «Ja» zur 13. AHV-Rente

BASF kündigt weiteren Stellenabbau und Sparprogramm an

Der deutsche Chemiekonzern BASF legt aufgrund der schwachen Nachfrage in Europa ein weiteres Sparprogramm auf. Es sollen zusätzlich am Standort Ludwigshafen bis 2026 jährlich Kosten von einer Milliarde Euro eingespart werden, teilte der Dax-Konzern am Freitag mit.