Schweiz

Wirtschaft

Schweizer Onlineportale: watson wächst am stärksten



watson ist das am schnellsten wachsende Onlineportal der Schweiz

Liest du gerade watson? Klar, sonst würdest du nicht sehen, was hier gerade steht... Moment, was? Egal. Gratuliere! Du bist ein Teil des am schnellsten wachsenden Onlineportals der Schweiz! Yay!

Da steppt das Zebra! bild: giphy

watson hat seine Reichweite im Vergleich zum letzten Jahr stark ausgebaut. Um 5,6 Prozent, um genau zu sein. Neu wird watson von 1,6 Millionen Unique Usern genutzt. Das sind 25,5 Prozent aller Schweizer Onliner.

1,6 Millionen Leute! Damit könnte man 41.5 Liechtensteins gründen. Wir haben doppelt so viele Leser wie Dschibuti Einwohner hat. Watsonia wäre auf Platz 150 der grössten Länder dieser Welt!

Bild: giphy

Wissen tun wir all das aufgrund einer neuen Studie der Branchenorganisation Net-Metrix. Diese hat die Reichweiten von 165 Schweizer Onlineportalen zwischen April und Juni 2019 verglichen. Mit seinen 1,6 Millionen Unique Usern belegt watson Platz 9 der reichweitenstärksten Portalen der Schweiz.

Der Reichweitenzuwachs beruht insbesondere aus der deutlich höheren Nutzung der Mobile-Site (+4,9 Prozent). Dort sind wir sogar auf Platz 5 in der Schweiz.

Die Zahlen ergeben sich aus zwei separaten Erhebungen sowie rund 25'000 Onsite-Interviews pro Erhebungswelle.

(dfr)

Abonniere unseren Newsletter