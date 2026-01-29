Das spuckt die KI aus, wenn ich nach einem Bild frage, das Schweizer Kreativität und Innovation zeigt. Bild: KI-generiert/Nano Banana

2 Kantone deutlich überlegen – so kreativ ist dein Kanton

Bei internationalen Kreativitäts- und Innovations-Rankings grüsst die Schweiz oft von den vorderen Plätzen. Doch wie sieht es eigentlich im Inland aus? Welche Kantone sind die kreativen Treiber und wo steckt noch Potenzial?

Kreativität und Innovation sind wunderbare Eigenschaften. Aber in welchem Schweizer Kanton sind sie am weitesten verbreitet? Die Hochschule Luzern (HSLU) hat zum zweiten Mal den Kantonalen Innovations- und Kreativitätsindex (KIKI) erstellt, neu zusammen mit dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum. Auf globaler Ebene existiert mit dem Global Innovation Index (GII) bereits seit einigen Jahren ein vergleichbarer Index zum KIKI. Die Schweiz belegt im GII seit über 10 Jahren Platz eins.

Aber wie sieht es innerhalb der Schweiz aus? Welche Kantone haben die Nase vorne? Welche ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft? Wie in der ersten Ausgabe des KIKI 2025 dominieren auch in der zweiten die Kantone Zug und Basel-Stadt.

Während Zug seine Spitzenposition durch exzellente Werte bei Unternehmensgründungen, Wirtschaftswachstum und unterstützenden Faktoren (u.a. Steueranreize) festigt, besticht Basel-Stadt durch eine herausragende Performance als Kulturmetropole und ist Vorreiter in puncto Diversität.

Dahinter folgt mit einigem Abstand der Kanton Zürich, der als «Allrounder» mit sehr soliden Werten über fast alle Dimensionen hinweg punktet. «Die drei erstplatzierten Kantone tauchen auch in anderen Wirtschaftsrankings ganz vorne auf, was an sich nicht überrascht: Innovationsfähigkeit ist gerade in der Schweiz ein entscheidender Treiber für den wirtschaftlichen Erfolg», sagt Christoph Hauser, Ökonom an der HSLU und Studienautor.

Bern stark bei Forschung, Entwicklung und Wissen

Bern (Platz 20) erreicht bei Forschung, Entwicklung und Wissen ein Niveau auf Augenhöhe mit den Spitzenreitern. In der Nordwestschweiz glänzen neben den beiden Basel (Basel-Stadt auf Platz 2; Basel-Landschaft auf Platz 18) auch der Aargau (Platz 19) und Solothurn (Platz 24) mit wettbewerbsfördernden, unterstützenden Faktoren. Und alle haben im Vorjahresvergleich beim Wirtschaftswachstum zugelegt, ausser Basel-Stadt.

Zentralschweiz stark in der Technologie

Die Zentralschweiz präsentiert sich als Technologie-Region: Nidwalden (Platz 12) erreicht knapp vor Zug dank globaler Industrie-Leuchttürme den ersten Rang bei Patenten, Marken und Designs. Luzern (Platz 15) verbucht dank verbesserter steuerlicher Rahmenbedingungen (Patentbox) deutliche Gewinne im Bereich Umfeld und gehört bei Bildung und Bildungserfolg zu den Besten.

Obwalden (Platz 14) überzeugt mit einer hohen Forschungsintensität. Schwyz (Platz 9) punktet beim Umfeld und bei Unternehmen und Start-ups stark, auch dank exzellenter steuerlicher Rahmenbedingungen. Uri (Platz 26) beweist mit einer hohen Gründungsdynamik, dass unternehmerische Vitalität keine Frage der Grösse ist. «Kleine Kantone können mit ihrem eigenen Charakter oder einer Nischenstrategie ebenfalls erfolgreich sein. Uri zum Beispiel positioniert sich mit seiner Agilität und der Lage an der Nord-Süd-Achse», so Christoph Hauser.

Jura und Wallis rücken vor, Nidwalden fällt zurück

In der Romandie überzeugen Genf (Platz 4) und Waadt (Platz 6) mit einem innovationsfreundlichen Umfeld und hoher Start-up-Dynamik. Neuenburg (Platz 5) bestätigt seine historische Stärke als «Watch Valley» und gehört bei Patenten, Marken und Designs schweizweit zur Spitze.

Der Jura (Platz 10) konnte sich insgesamt – wie das Wallis auch – um drei Plätze verbessern und profitiert ebenfalls von einer hohen Dichte an Patenten. «Jura konnte gleich bei drei von acht Säulen deutlich zulegen. Bei Patenten, Marken und Designs, bei Unternehmen und Start-ups sowie beim Wirtschaftswachstum zeigen die letzten Daten deutlich bessere Werte als noch vor einem Jahr», sagt Christoph Hauser. Die grösste Einbusse im Ranking verzeichnet Nidwalden, das fünf Plätze verliert und aus den Top 10 fällt.

Zürich bei den Grossregionen klar vorne

Neu wurden dieses Jahr auch Grossregionen miteinander verglichen: Die Region Zürich, die einwohnerstärkste Grossregion der Schweiz, steht an erster Stelle, gefolgt von der Genferseeregion, dem Tessin und der Zentralschweiz. Die Nordwestschweiz liegt dicht dahinter, während die Ostschweiz und der Espace Mittelland deutlicher auf den hinteren Plätzen liegen.

Christoph Hauser erklärt das überraschend gute Abschneiden des Südkantons: «Das Tessin zeigt sich bei Wirtschaftswachstum, Unternehmen und Start-ups dynamisch und überholt dadurch die in sich verschiedenen Regionen Zentralschweiz und Nordwestschweiz.»