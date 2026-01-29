bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
Spass
Food

Essen ohne Teller: Was sollt der Hype?

Nachschlag: «Wir wollen Teller, verdammt!» – Teil 2

Wir schreiben das Jahr 2026. Und Desserts werden auf Turnschuhsohlen serviert. Echt, jetzt.
29.01.2026, 05:1829.01.2026, 05:18
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Oh ja. Es gibt ihn noch, jener Restauranttrend, bei dem das Essen auf allem Möglichen serviert wird, ... nur nicht auf, naja, Tellern. Und nochmals, oh ja, wir alle hätten gedacht (oder: gehofft), dass diese Frivolität der Hipster-Hochkultur längst in die Annalen der Geschichte verbannt worden wäre. Doch, wie wir kürzlich feststellen durften, leider nein, offenbar:

Wir wollen Teller, verdammt!

Wenn man basisdemokratischen Quellen wie dem «We Want Plates»-Reddit Glauben schenken darf, bestehen Restaurantmanager weltweit immer noch darauf, in Bereichen kreativ zu sein, in denen niemand danach verlangt.

Besipiele gefällig? Bitte sehr– hier kommt der Nachschlag: «Wir wollen Teller, verdammt!» – Teil 2, ...

... angefangen mit der klassischen «Schneidebrett-statt-Teller»-Lösung:

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1hufn02/chicken_parm_on_a_plank/
Bild: reddit

Chicken Parmiggiana soll das sein, angeblich. Weisch, original, so wie meine Nonna amigs servierte – auf einem Ikea-Holzbrett.

Sichuan-Nudeln ... SERVIERT IN EINEM EINMACHGLAS:

WE WANT PLATES Szechuan noodles https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1h176l4/served_in_a_jar/
Bild: reddit

«Und das in einem Luxusresort in Sharm El Sheikh!», so der verzweifelte Kommentar. Hey, wir verstehen dich, Kumpel. Wir verstehen dich.

«Eine Premiere für mich: Mein Burger und Pommes wurden mir in einer Lunchbox serviert, ...»

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1k4mw5w/a_first_for_me_had_my_burger_and_chips_served_to/
Bild: reddit

«.. die glühend heiss war.»

Nicht gerade grosszügig, diese Portion Pommes Frites ...

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1fmaj6f/fries_stuffed_in_a_mini_pitcher/
Bild: reddit

... aber mehr passt in einen Mini-Krug wie diesen gar nicht rein.

Und NUN:

WE WANT PLATES Sushi on a ceramic hat https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1llkvzh/sushi_on_a_ceramic_hat/
Bild: reddit

Sushi auf einem Hut aus Porzellan.
Sushi.
Auf einem Hut.
Aus Porzellan.

Nun, zumindest ist der Hut aus Porzellan, ...

... was man von dieser Servier-Lösung hier nicht behaupten kann:

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1l8ys1i/service_with_sole/
Bild: reddit

Sorry, Leute, aber es kann uns doch niemand erzählen, dass das hygienisch sein soll. Egal, wie oft ihr diesen Schuh gewaschen habt. Oder jenes Holzbrett oder jene Blechbox oder wasauchimmer.

Oder jenen Eierkarton.

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1kjpwup/ice_cream_in_an_egg_carton/
Bild: reddit

«Sechs Kugeln Gelato, ... aber ohne Waffel? Ah, wart, ich hab’ da eine Idee!»

«Poulet-Vorspeisenhäppchen auf einer Miniatur-Treppe. Die Limettenschnitze befanden sich in dem kleinen Schrank unter der besagten Treppe. Ich war sprachlos.»

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1lo2476/a_mini_staircase_of_chicken_bite_appetizers/
Bild: reddit

Und es ist nicht einmal ein Harry-Potter-Restaurant oder so.

«Birria-Tacos ‹auf die traditionelle mexikanische Art›. Lol.»

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1lcjxb4/birria_on_a_traditional_mexican_clothesline/
Bild: reddit

Auf einer «traditionellen mexikanischen Wäscheleine», wohl.

Wow, volle Punktzahl! Nicht genug damit, dass die Speckstreifen mit Klemmen an einer Metallvorrichtung angebracht sind, nein, die ganze Apparatur ist auch noch an einem alten Nummernschild montiert.

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1f41pj4/wrong_kind_of_plate/
Bild: reddit

«Wrong kind of plate», so der Kommentar. Ha, stimmt: Nummernschilder heissen auf Englisch license plates.

«Hey, Chef – neulich war ich in einem Restaurant, wo sie Speck serviert haben, der über einem Nummernschild hing. Das hat mich auf eine Idee gebracht ...»

WE WANT PLATES Burger On A Couple Of Bent Licence Plates https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1kqc5cj/burger_on_a_couple_of_bent_licence_plates/
Bild: reddit

«Alarm! Wir haben hier eine ‹Wir wollen Gläser›-Situation!»

WE WANT PLATES ... NO, WE WANT GLASSES! https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1atklkv/a_glass_that_can_only_be_kept_in_its_dock_in_a/
Bild: reddit

Ein Glas, das nur auf eine ganz bestimmte Weise in seine gehörig niffelige Halterung gestellt werden kann? Eine grossartige Idee für hochprozentige Getränke, würde ich sagen!

«Schatz? Bestellst du mir einen Martini? »
«Aber sicher. Einen Gin- oder Vodka-Martini?»
«Hmm ... glaub lieber einen POULET-NUGGETS-UND-POMMES-MIT-DREI-SÖSSELI-MARTINI.»

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1jbct6p/found_this_ridiculousness_in_the_specials_of_a/
Bild: reddit

Immerhin: 15 Dollar dafür plus 5 Dollar für Nachschläge ist kein schlechter Deal.

«Ich war in einem Café, wo man mir mein Essen auf einem zerbrochenen Teller servierte, und der Strohhalm war eine Nudel.»

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1kktlc6/went_to_a_coffee_shop_the_food_was_served_on_a/
Bild: reddit

«Bitte sehr – ihr Dessert-Bäumchen.»

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1ki97dw/most_of_the_dishes_were_served_on_plates_but_this/
Bild: reddit

Das ist ...

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1h1xd10/cheese_ball_in_monopoly_shoe/
Bild: reddit

... ein Monopoly-Schuh! Doch, doch, imfall: der Schuh-Spielstein vom Monopoly-Brettspiel. Einfach in gross. Und perfekt als Servier-Schale für Käsekroketten!

«Einmal Tortilla-Chips und Salsa, bitte!»

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1mf94uk/salsa_platter_at_a_local_mexican_joint/
Bild: reddit

Hier ist die Salsa immerhin in einem ... Behälter. Aber, ...

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1f7m005/how_am_i_supposed_to_scoop_this_out_with_chips/
Bild: reddit

... «wie soll ich das bloss mit den Chips herausschaufeln?»

Wer braucht schon Teller, wenn es dysfunktionale Mitnehmboxen aus Metall gibt?

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1fs6ph9/who_needs_plates_when_there_are_dysfunctional/
Bild: reddit

Oder:

Wer braucht schon Teller, wenn es doch Gartenschaufeln gibt?

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1dsgxhc/chicken_burger_in_a_shovel_in_new_zealand/
Bild: reddit

Ta-daaa: Jakobsmuscheln auf einem Bett aus Holzspänen serviert.

&quot;Scallops served on a bed of wood chips&quot; – WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1gaoqo8/scallops_served_on_a_bed_of_wood_chips/
Bild: reddit

Und niemand weiss, wieso.

Hier sind die Kommentare grossartigst:

«Ich dachte, ich wüsste, was Tiramisu ist. Dann habe ich in Rom Tiramisu gegessen. Mein Leben hat sich verändert. Ich bin ein neuer Mensch.»

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1ldwyih/relatively_mild_i_suppose/
Bild: reddit

«Ich habe glatt vergessen, wie sehr wir Italiener es lieben, Touristen über den Tisch zu ziehen, indem wir Teller durch ‹fancy› Gegenstände ersetzen.»

«So wurde mir ein Fisch serviert.»

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1e6ydpw/this_is_how_they_served_me_a_fish_it_was_good/
Bild: reddit

Fisch? Wir erkennen hier keinen Fisch. Was wir wissen: Niemand mag es, wenn sein Essen ihn anstarrt.

BONUS:

Willkommen in der High-End-Gastronomie! Genauer: Im mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant Alchemist in Kopenhagen, Dänemark. «Im Restaurant Alchemist verschmelzen Gastronomie, Drama, Kunst und spektakuläre Visuals zu einem holistischen kulinarischen Erlebnis», so der Claim. Konkret bedeutet das, unter anderem ... das hier:

WE WANT PLATES - The Alchemist, Copenhagen https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1i40y9t/alchemist_copenhagen/
Bild: reddit

Kaviar. Auf einem ... Auge?

Oder ...

WE WANT PLATES - The Alchemist, Copenhagen https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1i40y9t/alchemist_copenhagen/
Bild: reddit

... öh, wir wissen es nicht.

WE WANT PLATES - The Alchemist, Copenhagen https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1i40y9t/alchemist_copenhagen/
Bild: reddit

Hier genausowenig.

WE WANT PLATES - The Alchemist, Copenhagen https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1i40y9t/alchemist_copenhagen/
Bild: reddit

Nope. Keine Ahnung.

Aber, hey, weiterhin en Guete, allerseits!

Food! Essen! Yeah!
watson hat die BESTEN. CHIPS. EVER. ermittelt. Es war harte Arbeit
296
watson hat die BESTEN. CHIPS. EVER. ermittelt. Es war harte Arbeit
von Oliver Baroni
12 einfache Tipps für einen spürbar besseren Pastagenuss
196
12 einfache Tipps für einen spürbar besseren Pastagenuss
von Oliver Baroni
Ich war am Cooper's Hill Cheese Rolling ... und OMG, WAR DAS GEIL
49
Ich war am Cooper's Hill Cheese Rolling ... und OMG, WAR DAS GEIL
von Oliver Baroni
Sagt mal, bin ich hier der Einzige, der Brunch doof findet?
134
Sagt mal, bin ich hier der Einzige, der Brunch doof findet?
von Oliver Baroni
Ich habe DROGEN-EIER probiert. Bin ich nun süchtig?
49
Ich habe DROGEN-EIER probiert. Bin ich nun süchtig?
von Oliver Baroni
Okay, ich habe versucht, die Dubai-Schoggi zuhause zu machen – und: Boah!
76
Okay, ich habe versucht, die Dubai-Schoggi zuhause zu machen – und: Boah!
von Oliver Baroni, Nico Bernasconi
So geht das perfekte gekochte Ei – sagt die Wissenschaft. Wir machen den Selbsttest
95
So geht das perfekte gekochte Ei – sagt die Wissenschaft. Wir machen den Selbsttest
von Oliver Baroni, David Indumi
Alles, was du über Sriracha weisst, ist FALSCH 😳
53
Alles, was du über Sriracha weisst, ist FALSCH 😳
von Oliver Baroni
Britisch? Indisch? Bengalisch? Bei Chicken Tikka Masala ist alles anders, als du denkst
48
Britisch? Indisch? Bengalisch? Bei Chicken Tikka Masala ist alles anders, als du denkst
von Oliver Baroni
Und NUN: Das grosse Veganer-vs-Karnivoren-Bullshit-Bingo!
108
Und NUN: Das grosse Veganer-vs-Karnivoren-Bullshit-Bingo!
von Oliver Baroni
Autostrada-caffè für 1.30 Euro ist besser als jeglicher Gourmet-Kaffee
224
Autostrada-caffè für 1.30 Euro ist besser als jeglicher Gourmet-Kaffee
von Oliver Baroni
Bambusratte? Riesensalamander? Dieser chinesische YouTube-Star kocht dir alles
54
Bambusratte? Riesensalamander? Dieser chinesische YouTube-Star kocht dir alles
von Oliver Baroni
Der Brüller: Italiener gehen in den USA «italienisch» essen 😂
151
Der Brüller: Italiener gehen in den USA «italienisch» essen 😂
von Oliver Baroni
15 Rezepte, die du als Erwachsener beherrschen solltest
178
15 Rezepte, die du als Erwachsener beherrschen solltest
von Oliver Baroni
Schweizer Gerichte, die die Welt nicht versteht
455
Schweizer Gerichte, die die Welt nicht versteht
von Oliver Baroni
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
«Pizza-Suppe» und andere Food-Kombos, die schlicht doof sind
1 / 23
«Pizza-Suppe» und andere Food-Kombos, die schlicht doof sind
1. Pizza Soup – Pizza-Suppe nennen die das, jap. Hier gibt's das Video dazu.
quelle: youtube/foodbeast / youtube/foodbeast
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Cucumber Boy»: wenn deine gesamte Persönlichkeit nur Gurke ist
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Und nun: 24 sehr ungünstige Platzierungen (die leider lustig sind)
Und bestimmt keine Absicht, oder? ODER???
Manchmal kann die Werbung noch so gut sein – wenn das Timing oder die Perspektive nicht passt, ist alles verloren.
Zur Story