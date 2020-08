Spass

Wir kennen sie alle, jene Tage, an denen es gefühlt 40 Grad im Schatten hat. Jeder einzelne Schritt kommt einem Marathon in der Wüste gleich – jede kleinste Bewegung kostet uns mehr Energie als das härteste Bankdrücken. Und was hilft bei dieser Hitze? Genau, ein eiskaltes Bier! eine erfrischende Abkühlung.

Doch da man nicht immer und überall ein Schwimmbad oder einen Glaceverkäufer in der Nähe hat, muss man manchmal selber kreativ werden. Also, wenn ihr das nächste Mal zu heiss habt, hier eine kleine Inspiration:

Er macht es richtig und nützt die Ressourcen, die er hat. bild: reddit

Auch diese Bauarbeiter wissen sich zu erfrischen. bild: imgur

Für diejenigen, die keinen Bagger haben, wäre das eventuell eine Lösung: bild: imgur

Man kann nie genügend Ventilatoren haben. bild: imgur

Und hier die Low-Budget-Version des Ventilators: bild: imgur

Als dieser Typ erfahren hat, dass sich schwarze Autos schneller erhitzen als weisse, tat er das einzig Richtige. bild: imgur

Hier bekommen «feuchte Träume» eine ganz neue Bedeutung ... 🤭 bild: imgur

Manchmal reicht es auch einfach aus, den kühlen Wind zu geniessen: bild: imgur

Aber aufgepasst bei zu starkem Wind! bild: imgur

Es gibt offensichtlich Stellen am Körper, an denen man die Hitze stärker spürt ... 🤷‍♀️ bild: imgur

Wenn es ganz heiss wird, ist Improvisationstalent eine gute Eigenschaft. bild: imgur

Wichtig beim Thema «Abkühlung»: Denkt auch an eure Tiere!

Da gibt es einfache Lösungen: bild: imgur

Aufwändigere Lösungen: bild: imgur

Oder gegebenenfalls organisieren sich die Tiere dann doch selber: bild: imgur

Kommen wir wieder zu uns Menschen.

Leider nur für Personen geeignet, die sich im Schlaf nicht allzu sehr wälzen. bild: imgur

Gibt es einen besseren kühleren Ort für eine Hängematte? bild: imgur

Btw: Hofft ihr auch, dass das nur Blätter sind? 😖 bild: imgur

Zweiter Vorteil neben der Abkühlung: Die Leute sehen keine Schweissflecken. bild: imgur

Natürlich muss auch der Computer fachgerecht gekühlt werden. bild: imgur

Man sollte es aber nicht übertreiben. bild: imgur

Falls ihr keine Möglichkeit habt, euch zu erfrischen, schaut, dass ihr wenigstens in den Schatten könnt. bild: imgur

Nicht das, was wir anfangs im Zusammenhang mit «Glaceverkäufer» und «Abkühlung» gemeint haben, aber wenn es wirkt: bild: imgur

Manchmal funktioniert es aber auch mit reiner Kopfsache. Probiert es aus:

Stellt euch vor, das steht vor euch ... bild: imgur

... während ihr direkt hiervor sitzt: bild: imgur

Geniesst die Erfrischung! 😉

(smi)

