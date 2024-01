Wirtschafts-News

Nach Benko-Disaster: CEO von Julius Bär abgesetzt

Philipp Rickenbacher. bild: keystone

Ein schwarzer Tag für Philipp Rickenbacher, den CEO der Privatbank Julius Bär: Der Geschäftsführer muss wegen des Disasters um den gescheiterten Immobilieninvestor René Benko das Unternehmen verlassen. Dies berichtete das Finanzportal «tippinpoint» am Mittwochabend.

Unter Rickenbacher hatte die Bank Kredite über 606 Millionen Franken gewährt. Diese würden nun komplett abgeschrieben, wie tippinpoint unter Berufung auf «gut informierte Kreise» schreibt. Bisher seien Beobachter von einem Abschreiber von rund 400 Millionen Franken ausgegangen.

Weiter werde die Private-Debt-Abteilung, in der die Benko-Kredite abgewickelt wurden, deutlich verkleinert, so tippinpoint. Zudem gäbe es Anpassungen in der Governance-Struktur der Bank; ebenfalls würden die Boni der Topmanager stark reduziert werden.

Eine offizielle Stellungnahme der Bank zum Abgang Rickenbachers wird am Donnerstagmorgen bekannt gegeben.

(cpf)