Die Geschwindigkeiten der Rutschungen lagen noch bei maximal 15 Zentimeter pro Tag in den Frontbereichen. Bild: keystone

Bewegungen am Spitze Stei sind zurückgegangen: Nennenswerte Abbrüche blieben aus

Die Bewegungen in den Schuttrutschungen am Spitze Stei ob Kandersteg sind zurückgegangen. Nennenswerte Abbrüche blieben aus, wie die Gemeinde am Mittwoch bekanntgab.

Die Geschwindigkeiten der Rutschungen lagen noch bei maximal 15 Zentimeter pro Tag in den Frontbereichen, wie die Gemeinde Kandersteg auf ihrer Webseite schrieb. Im Oeschibach kam es auch zu keinen Murgängen mehr.

Dennoch könnten weiterhin sogenannte Schuttpakete abbrechen und zu geschiebereichem Abfluss und Murschüben im Oeschibach führen, wie es weiter hiess. Wohngebiet ist nach aktuellem Kenntnisstand nach wie vor nicht gefährdet.

Die Sperrung des Oeschiwalds ab Höhe Damm wird über das Wochenende hinaus beibehalten, dies insbesondere wegen der unsicheren Wetterentwicklung am Samstag und Sonntag.

Die Gemeinde behält die Sperrung des Oeschiwalds ab Höhe Damm über das Wochenende hinaus bei. Der Wanderweg Grüenewald zum Oeschinensee ist normal geöffnet.

Kandersteg wird die Lage voraussichtlich am Freitag zum nächsten Mal beurteilen. (sda)