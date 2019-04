Schweiz

Wirtschaft

Schweizer Autos: Diese 30 Modelle wurde in der Schweiz am wenigsten gekauft



Diese 30 Autos wurden in der Schweiz am wenigsten gekauft – ein Gefährt ist dabei Kult

Rund 4,6 Millionen Autos sind in der Schweiz eingelöst. In einem Jahr kommen jeweils rund 300'000 neue Fahrzeuge auf unsere Strassen. Die Verkaufsschlager kennen wir alle. Aber welche Personenwagen wurden in den letzten zwölf Monaten in der Schweiz am wenigsten immatrikuliert?

Skoda Octavia (8627 Stück), VW Golf (7014) und der VW Tiguan (6839): Diese drei Autos wurden in der Schweiz in den letzten zwölf Monaten am meisten gekauft und neu eingelöst.

Wo es eine Top-Liste gibt, da ist auch die Flop-Liste nicht weit. Gemäss «auto-schweiz» wurden neun Modelle innerhalb eines Jahres in der Schweiz und Liechtenstein nur ein einziges Mal immatrikuliert – und dabei handelt es sich nicht nur um Luxuskarossen.

Welche 30 Autos seit April 2018 am wenigsten neu eingeschrieben wurden, siehst du in dieser Bildstrecke:

Die 30 am wenigsten verkauften Autos der Schweiz

Ziemlich prominent vertreten ist die deutsche Automarke Alpina, welche gemäss eigener Aussage «exklusive Automobile für einen kleinen Kreis von Kennern» herstellt. Dabei werden die Wagen auf einer BMW-Basis gebaut.

Ebenfalls nur einmal wurde seit April 2018 der Stimbo HV-P verkauft. Das Schweizer Unternehmen mit Sitz in Zermatt stellt seit 1985 eigene Elektromobile – insbesondere für Hotels und Unternehmen – her. Wer einmal in Zermatt war, wird die kultigen Flitzer kaum mehr vergessen. Diese verkehren heute neben Zermatt hauptsächlich in Saas-Fee, Rieder- und Bettmeralp, Wengen, Braunwald und auf der Rigi.

Die meistverkauften Elektroautos der Welt 2018

(fox)

Die meistverkauften Autos 2018 weltweit Die 10 «besten» Argumente der Klimaskeptiker Das könnte dich auch interessieren: 8 Dinge, die jeden Schweizer aus der Fassung bringen. Garantiert! Link zum Artikel Die Neue meines Ex ist ein Baby mit Balkanslang und Billig-Mini Link zum Artikel Das? Das ist nur die wohl umfangreichste Schatzkarte aller bisherigen Zeiten Link zum Artikel «Sorry, ich muss heute noch fahren» – aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers Link zum Artikel

Abonniere unseren Newsletter