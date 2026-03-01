bedeckt
Crans-Montana: Nachfrage nach Brandschutzartikeln sprunghaft gestiegen

Nach Crans-Montana: Nachfrage nach Brandschutzartikeln ist sprunghaft gestiegen

Die Nachfrage nach Brandschutzprodukten ist in der Schweiz nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana im Januar und Februar sprunghaft angestiegen.
Besonders gefragt sind Löschdecken, Feuerlöscher und Rauchmelder. Eine Umfrage von Keystone-SDA bei Anbietern von Brandschutzartikeln zeigt, dass der Brand vom Neujahrsmorgen und die Berichterstattung über einen mangelnden Brandschutz vielerorts sehr viele Menschen alarmiert hat.

Ein Fasnachtskeller wird von Risiko-Inspektoren des Kanton Basel-Stadt unter anderem auf Brandschutz, Notausgaenge sowie auf sonstige Sicherheit waehrend eines Rundgangs sowie Medienanlasses kontrolli ...
Feuerlöscher und Co. sind deutlich mehr gefragt. (Symbolbild)Bild: keystone

Rasante Umsatzsprünge bei Brandschutzartikeln stellt etwa der grösste Schweizer Onlinehändler Digitec Galaxus fest. Die Kundschaft kaufte seit Jahresbeginn zweieinhalbmal so viele Brandmelder, dreieinhalbmal so viele Produkte zur Brandbekämpfung und fast fünfmal so viele Feuerlöscher wie im Vorjahr.

Das gleiche Bild zeigt sich bei den Baumärkten Jumbo und Bauhaus. Bei Jumbo liegen die Verkaufszahlen je nach Artikel rund zwei- bis dreimal höher als im Vorjahr. Bauhaus verzeichnet bei Feuerlöschern, Alarmanlagen und Rauchmeldern ein Absatzplus von fast 140 Prozent. (sda)

