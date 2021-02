Schweiz

Wirtschaft

Corona-Härtefälle in Zürich: 487 Firmen kriegen Geld



487 Zürcher Firmen kriegen am Dienstag Corona-Gelder, viele gehen leer aus – die Gründe

Krisengeplagte Unternehmen im Kanton Zürich kriegen am Dienstag erste Härtefall-Gelder. Ihnen werden in einer ersten Runde 103,7 Millionen Franken ausbezahlt.

Der Kanton Zürich will kommenden Dienstag erste Härtefall-Entschädigungen an krisengeplagte Unternehmen auszahlen. Dies teilte die Finanzdirektion am Sonntagmorgen mit. Mit ersten Auszahlungen können insgesamt 487 Unternehmen rechnen – ihnen werden nächste Woche total 103,7 Millionen Franken überwiesen.

Unternehmen konnten zwei Arten von Corona-Härtefallgelder beantragen: Einerseits waren das nicht rückzahlbare Beiträge – die auch à fonds perdu (als verlorener Beitrag) bezeichnet werden. Andererseits gab es auch die Möglichkeit, Darlehen zu beantragen, die zurückbezahlt werden müssen.

Die Zahlen, die am Sonntag veröffentlicht wurden, zeigen deutlich: Das Interesse an den Geldern, die nicht zurückbezahlt werden müssen, war riesig. Rund ¾ aller Gesuche betrafen solche à-fonds-perdu-Beiträge. Ein weiteres Fünftel wollte zusätzlich noch einen Kredit. Nur ein einziges Unternehmen beantragte lediglich eine Unterstützung in der Form eines Kredits.

Die Gesuche kamen aus verschiedenen Branchen. Dominiert hätten jedoch Reise-, Gastro-, Freizeit- und andere Dienstleistungsunternehmen.

Auffällig war auch die grosse Anzahl der abgelehnten Gesuche. In einem ersten Schritt wurden 808 Gesuche bearbeitet – davon wurde mehr als jeder dritte Antrag abgelehnt. Das war auch für die Finanzdirektion «unerwartet hoch».

Eine Firma verwechselte den Kanton

Die Gründe waren vielfältig. Besonders häufig war jedoch das schwierigste Kriterium, um in der erste Zuteilungsrunde überhaupt Geld erhalten zu können: Viele Unternehmen konnten nicht aufzeigen, dass sie mehr als 50 Prozent des Umsatzes durch die Pandemie verloren hatten.

Andere Gesuche scheiterten an der Bürokratie. So waren die Unterlagen nicht vollständig – hie und da wurden sie nicht einmal auf Nachfragen vervollständigt. Zudem wurden mehrere Firmen abgewiesen, weil sie in Betreibungsverfahren wegen Sozialversicherungsbeiträgen waren, so die Finanzdirektion. Das war eines der Kriterien, die der Bund den Kantonen auferlegt hatte.

Und ein Unternehmen brachte alles durcheinander: Es beantragte Härtefallgelder im Kanton Zürich, obwohl es das Firmendomizil in einem anderen Kanton hatte.

Unterschiede bei den Kantonen

Das letztere Beispiel klingt irr – angesichts gewisser Härtefall-Auflagen sind solche Verwechslungen verständlich.

Bei den Härtefall-Geldern gibt es nämlich eine Regel, die insbesondere Franchise-Unternehmen betrifft: Pro Unternehmen darf's maximal 750’000 Franken nicht rückzahlbaren Zuschüsse geben. Bedeuten tut dies, dass bei Restaurant-Ketten wie McDonald's jedes Lizenzunternehmen in allen Kantonen Anträge stellen darf.

Anders sieht es bei Unternehmen wie Detailhändlern mit eigenen Filialen aus. Der «Tages-Anzeiger» gab dazu die Modekette Chicorée als Beispiel: Das Unternehmen hat schweizweit 168 Filialen in 22 Kantonen, antragsberechtigt sei jedoch nur ein Unternehmen. Jenes mit Sitz im Kanton Zürich.

Ob es sich beim verirrten Gesuch im Kanton Zürich um einen solchen Filialisten handelte, ist unklar. Die Finanzdirektion gab keine weiteren Angaben dazu und will erst am Nachmittag Anfragen beantworten.

