Twint hat seinen ersten Platz vom letzten Jahr verteidigen können. Bild: Christian Beutler/Keystone

Das sind die 50 beliebtesten Firmen der Schweiz – Migros fällt aus den Top 3

Mehr «Schweiz»

Die Bezahl-App Twint hat bei der Schweizer Bevölkerung ein hohes Ansehen. Laut einer Befragung unter Konsumenten ist die Twint AG aus Zürich zum zweiten Mal in Folge das Unternehmen mit der besten Reputation. Gleich dahinter folgen der Chips-Hersteller Zweifel und die Kräuterbonbonfirma Ricola.

«Kein anderes Unternehmen geniesst eine so starke Identifikation in der Schweizer Bevölkerung», teilte das Konsumforschungsunternehmen GfK Switzerland am Dienstag mit. «Twint wird als absolutes Top-Unternehmen gesehen.»

Die Rangliste vom letzten Jahr: Diese App schlägt sie alle – das sind die Auf- und Absteiger im Schweizer Markenranking

Die Bezahl-App hebe sich mit einer besseren Dienstleistung als andere Firmen der Branche positiv ab, heisst es. Insbesondere in der Westschweiz, von Frauen und jüngeren Personen unter 30 Jahren sei Twint sehr gut bewertet worden.

Migros nicht mehr in den Top 3

Ricola verdrängte in diesem Jahr die Migros vom dritten Platz. Mit Platz 4 ist die Migros im Reputationsranking aber immer noch sehr gut platziert. Als Grund für den leichten Abstieg nannten die Konsumforscher den «wahrgenommenen wirtschaftlichen Erfolg».

Auf Rang 5 folgt der Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli, der vier Ränge nach oben kletterte. Dahinter liegen Coop (6), Digitec Galaxus (7), die Kantonalbanken (8), die SBB (9) und Geberit (10). Die SBB haben laut Studie vier Ränge verloren, erzielten aber erneut die höchsten Werte bezüglich der ökologischen Nachhaltigkeit.

Bei den Non-Profit-Organisationen verteidigt die Rega zum achten Mal in Folge den Spitzenplatz. Auf dem zweiten Platz ist die Schweizer Paraplegiker-Stiftung, gefolgt vom Schweizerischen Roten Kreuz.

GfK untersuchte gemeinsam mit dem Marktforschungsunternehmen NielsenIQ die Reputation der 50 führenden Schweizer Unternehmen und 20 bekanntesten Non-Profit-Organisationen. Die Ergebnisse basieren laut den Angaben auf 3800 Interviews, die schweizweit zwischen Mitte Januar und Mitte Februar geführt wurden. (pre/sda)