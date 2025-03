Swatch-Prozess: Zwei ehemalige Manager wegen Bestechung verurteilt

Im Prozess ging es um eine mutmassliche Korruptionsaffäre in der Uhrenbranche, die sich innerhalb der Swatch Group zwischen 2006 und 2015 ereignet haben soll. 2022 hatte das Bezirksgericht in La Chaux-de-Fonds NE die Angeklagten nach einem langen, mehrfach verschobenen Prozess vom Vorwurf der ungetreuen Geschäftsbesorgung freigesprochen. (hkl/sda)

«Klares Warnzeichen für Anleger»? In Teslas Buchhaltung fehlen 1,4 Milliarden Dollar

Teslas Aktienkurs stürzt weiter ab – auch der Blick in die Bücher ist alarmierend. Käufe in Milliarden-Höhe tauchen nicht wieder auf.

Teslas Bilanzen für 2024 scheinen eine riesige Lücke aufzuweisen. Wie die «Financial Times» schreibt, tauchen für Käufe in der Höhe von etwa 1,4 Milliarden US-Dollar in den Büchern der Autofirma keine Gegenwerte auf. Die renommierte US-Wirtschaftszeitung hat in einem Bericht die Kapitalflussrechnungen und Investitionsausgaben von Tesla in den letzten sechs Monaten des Jahres 2024 untersucht und sie mit der Bewertung der erworbenen Vermögenswerte verglichen. Dabei wurden offenbar gröbere Anomalien gefunden – insbesondere die fehlenden 1,4 Milliarden US-Dollar.