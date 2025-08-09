Der englische Meister Liverpool hat den uruguayischen Angreifer Darwin Nuñez nach Saudi-Arabien ziehen lassen. Der 26-Jährige wechselt für kolportierte 53 Millionen Euro zu Al-Hilal. Für die Reds erzielte Nuñez in 143 Einsätzen 40 Tore und wurde vergangene Saison Meister in der Premier League. (nih/sda/apa)
Darwin Nuñez 🇺🇾
Alter: 26 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 45 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 47 Spiele, 7 Tore, 7 Assists
Darwin Nuñez 🇺🇾
Alter: 26 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 45 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 47 Spiele, 7 Tore, 7 Assists
#läuft