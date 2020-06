So will Ueli Maurer den Finanzplatz Schweiz grüner machen

Seattles NHL-Team erhält ein Klimawandel-Stadion – gesponsert von Jeff Bezos und Amazon

Namen sind so eine Sache bei der neuen NHL-Franchise in Seattle. Das 32. Team der National Hockey League wurde im Dezember 2018 angekündigt und wollte den Namen des Klubs eigentlich im Frühling 2019 bekanntgeben. Diese Ankündigung ist nun fast 19 Monate her und wir wissen immer noch nicht, ob es die «Seattle Kraken» geben wird oder nicht. In der Saison 2021/22 wird das neue Team zur NHL stossen.

Zwei Dinge wissen wir aber mittlerweile, und beide betreffen das Stadion in Seattles Stadtzentrum. …