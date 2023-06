Schweizer Börse stand still – wegen «Softwarefehler»

Am Dienstag konnten an der Schweizer Börse SIX zwischen 11 und 14 Uhr keine Aktien und Optionen gehandelt werden. Der Handel war infolge technischer Probleme eingestellt, sagte ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Die Kurse von Einzelaktien und Indizes verharrten in dieser Zeit auf dem gleichen Stand.

Wir haben Flugbegleiter gefragt, was am meisten nervt im Flieger. Das sind die Antworten

Rammstein passt Auftritt in München an – und Lindemann fällt kurz aus der Rolle

Die ukrainische Offensive rollt – alles, was du wissen willst, in 4 Punkten

Das Ende der Credit Suisse: Jetzt beginnt das grosse Aufräumen

Am Montag wurde die Aktie der Credit Suisse das letzte Mal gehandelt. Doch das ist nicht das Ende der Geschichte. Geschäftlich, politisch und juristisch gibt es einiges aufzuarbeiten.

Die 167-jährige turbulente Geschichte der Credit Suisse als eigenständige Grossbank ist zu Ende. Am Montag vermeldete die UBS den endgültigen Abschluss der vom Bundesrat per Notrecht verordneten Übernahme der einstigen Rivalin. Sie tat dies in Form eines «offenen Briefs» in den Zeitungen, in dem sie nicht mit markigen Worten sparte.