Immerhin dürften die Spendengelder der UBS an die Bürgerlichen auch im laufenden Jahr weiterfliessen. Die Medienstelle wollte auch dazu keine konkreten Angaben machen. Sie verweist hier erneut auf das oben erwähnte Supplement zum Nachhaltigkeitsbericht. Dort schreibt die UBS: «Wir betrachten unseren Beitrag an die politischen Parteien in der Schweiz als ein langfristiges Engagement.» Dieses werde jedoch regelmässig überprüft.

Die UBS-Medienstelle will dies auf Anfrage nicht bestätigen. Ein Sprecher der Bank verweist auf das Supplement zum jährlichen Nachhaltigkeitsbericht, welchen die Bank jeweils im Frühjahr publiziert. «Dort werden Umfang und Verteilschlüssel der finanziellen Beiträge an politische Parteien ausgewiesen.» Eine andere Quelle in der UBS betont, dass formell noch kein endgültiger Entscheid gefällt worden sei.

In den vergangenen Jahren verteilte die Credit Suisse jährlich eine Million Franken an die Schweizer Parteien. Die UBS streicht diesen Beitrag dem Vernehmen nach ersatzlos.

Martin Sellner darf nicht in die Schweiz – Fedpol verhängt Einreisesperre

Martin Sellner gilt als einer der führenden Köpfe der identitären Bewegung in Europa. In einer Woche wollte er einen Vortrag in Zürich halten. Nun verbietet ihm die Bundespolizei die Einreise.

Martin Sellner darf nicht in die Schweiz einreisen. Das hat die Bundespolizei (Fedpol) am Freitag per Bundesblatt kommuniziert. Gegen den österreichischen Politaktivisten vom rechten Rand wurde eine Einreisesperre verhängt. Er darf das schweizerische und liechtensteinische Gebiet nicht mehr betreten. Die Verfügung gilt ab sofort und ist bis am 27. Oktober befristet.