Schweizer Hotels locken auch im Juni mehr Gäste an – Logiernächte-Rekord könnte fallen

Insgesamt bleibt die Schweizer Hotellerie damit auf Kurs, den Gästerekord von 2023 zu überbieten. Damals wurde mit 41,8 Millionen Logiernächten erstmals die 40-Millionen-Marke geknackt. Ob ein neuer Höchstwert erreicht wird, hängt stark auch von den Übernachtungszahlen in den Hochsaison-Monaten Juli und August ab. (sda/awp)

So nahmen im Juni die Logiernächte gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,4 Prozent auf 4,1 Millionen zu, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Dafür verantwortlich ist der Anstieg bei den Gästen aus dem Ausland. Hier legten die Logiernächte um knapp 5 Prozent zu, bei den einheimischen Gästen mussten die Hotels dagegen einen Rückgang von 0,6 Prozent hinnehmen.

Auch im Monat Juni haben in den Schweizer Hotels mehr Gäste übernachtet als im Vorjahr. Nach dem ersten Halbjahr ist die Branche damit auf gutem Weg, bei den Logiernächten den Rekord aus dem Vorjahr zu übertreffen.

