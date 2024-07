413 Millionen Euro Busse – Spanien verhängt Megastrafe an Booking.com

In Ungarn hatte die Wettbewerbsbehörde Booking bereits im Jahr 2020 mit einer Millionenstrafe wegen unfairen Wettbewerbs belegt. In diesem Monat legte die ungarische Behörde noch einmal nach, weil Booking weiterhin gegen Regeln verstosse. (sda/afp)

Das Buchungsportal Booking.com soll in Spanien eine Millionenstrafe zahlen. Die Wettbewerbsaufsicht (CNMC) verhängte am Dienstag ein Bussgeld in Höhe von 413 Millionen Euro gegen das niederländische Tochterunternehmen des US-Konzerns Booking Holdings.

Die Perseiden sind da! So kannst du den Sternschnuppenschwarm am besten beobachten

«Kamala Harris ist die linkste Kandidatin seit 1972»

Bret Stephens ist einer der unabhängigen und unerschrockensten Journalisten der USA. Russland erteilte dem «New York Times» Kolumnisten ein lebenslanges Einreiseverbot. Im Interview mit CH Media äussert sich Stephens kritisch zu Kamala Harris – und sagt zum US-Wahlkampf: «Es ist die deprimierendste Wahl meines Lebens.»

In Ihrer Kolumne in der «New York Times» haben Sie argumentiert, dass die Demokraten einen Wettbewerb verdienen – und keine Krönung. Inzwischen hat sich das ganze Partei-Establishment, inklusive die Obamas, hinter Harris gestellt. Könnte sich die schnelle Festlegung auf Harris noch rächen?

Bret Stephens: Wir befinden uns in einer sehr unvorhersehbaren Phase in der amerikanischen Politik. Innerhalb eines Monats geschah so vieles: Die katastrophale TV-Debatte von Biden, das Attentat auf Trump – und der Rückzug von Biden, der als erster Präsident seit Lyndon B. Johnson im Jahr 1968 nicht zur Wiederwahl antritt. Vorhersagen sind schwierig.