Seit sie nicht mehr gratis sind, ist der Plastiksäckli-Verbrauch um 86 Prozent gesunken

Die Freuden und Leiden einer Zürcherin, die kaum Abfall produziert

Die Zürcherin Tara Welschinger ist vor vier Jahren der Zero-Waste-Bewegung verfallen. Seither produziert sie in ihrem Alltag kaum mehr Abfall. watson hat die 44-Jährige verraten, welches Lebensmittel sie am meisten vermisst und wie sie es an Weihnachten mit den Geschenken macht.

Hat Tara Welschinger einmal ihren Thermosbecher zu Hause vergessen, verzichtet sie auf den Coffee-to-go – ohne Ausnahme. Welschinger gehört seit 2015 der Zero-Waste-Bewegung an. Sie produziert so wenig Abfall wie möglich. Zusammen mit ihrem Partner und einem Kater sind es ungefähr vier 17-Liter Abfallsäcke pro Jahr, rechnet die 44-jährige Zürcherin vor. Als Vergleich: Beim Durchschnittsschweizer sind es 70 Säcke à 35 Liter jährlich.

Lange Zeit pendelte Welschinger zwischen Quartierläden und …