Forschende aus der Schweiz und den USA erhalten Paul-Ehrlich-Preis

Die Ärztin Andrea Ablasser, der Virologe Glen Barber und der Biochemiker Zhijian Chen sind am Freitag mit dem renommierten Paul-Ehrlich-und-Ludwig-Darmstaedter-Preis 2025 ausgezeichnet worden. Die Forscherin und die beiden Wissenschaftler wurden bei der Verleihung in Frankfurt am Main für die Entdeckung einer Art Alarmanlage geehrt, die anschlägt, wenn DNA bei Infektionen, Krebs oder zellulärem Stress in das Plasma einer Zelle eindringt.

Sie ruft nach Angaben des Stiftungsrats der Paul-Ehrlich-Sitftung «sofort die Polizei des angeborenen Immunsystems auf den Plan». Arzneimittel, die in diesen Signalweg eingreifen, befinden sich derzeit in Entwicklung.

Das Auftauchen von DNA im Zytoplasma einer Zelle bedeutet höchste Gefahr. Es wird entweder von viralen Eindringlingen oder von Schäden innerhalb der Zelle selbst verursacht. Das menschliche Immunsystem muss darauf sofort reagieren und Abwehrmassnahmen einleiten.

Wie ihm das gelingt, fanden die drei Preisträger nach Angaben der Paul-Ehrlich-Stiftung zwischen 2008 und 2013 heraus und klärten es seitdem immer umfassender auf. Sie entdeckten die Stationen und Signale einer intrazellulären Alarmanlage, ohne die der Mensch nicht überleben könnte.

Der von den Forschenden entdeckte sogenannte cGAS-STING-Signalweg sei «ein Fundament unserer angeborenen Immunabwehr, nach dem lange gesucht wurde», erklärte der Vorsitzende des Stiftungsrats, Thomas Boehm. «Mit der Entdeckung und Kartierung des cGAS-STING-Signalweges haben die Preisträger der Arzneimittelforschung völlig neue Ansatzpunkte erschlossen.»

Ablasser ist Professorin für Lebensmittelwissenschaften an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (EPFL) in Lausanne. Der Virologe Barber forscht an der Ohio State University und der Biochemiker Chen an der University of Texas Southwestern Medical Center in Dallas, beide USA.

Der Paul-Ehrlich-und-Ludwig-Darmstaedter-Preis ist der renommierteste Medizinpreis Deutschlands. Er ist mit 120'000 Euro (rund 115'500 Schweizer Franken) dotiert und wird traditionell an Ehrlichs Geburtstag, dem 14. März, in der Frankfurter Paulskirche verliehen. Im vergangenen Jahr erhielt der US-Immunologe Dennis Kasper die Auszeichnung. (sda/afp)