«Die Schweizer Grenze gegen das Elsass lag in den Novembertagen des Jahres 1944 in höchstem Alarm. Was werden die zurückflutenden Deutschen tun? Es schien für sie kaum noch einen anderen Ausweg zu geben, als hier und dort die Grenze zu verletzen, wenn sie nicht in französische Gefangenschaft geraten wollten. So war es auch am 20. November am Lysbüchel bei Basel. In wilder Flucht liessen sich Mannschaften und Offiziere mit Ross und Wagen in hastender Eile über die Grenze abdrängen. Es waren Stunden höchster Gefahr. Doch der Schweizer Soldat war auf dem Posten. Und die Bevölkerung von Basel erlebte den Anblick einer geschlagenen Armee.»