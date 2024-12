Ständerat will wolfsfreie Zonen prüfen lassen

Die Wolfspopulation würde sich exponentiell entwickeln, sagte Würth. Als er vor zwölf Jahren Jagddirektor war, habe sich das erste Wolfsrudel der Schweiz am Calanda niedergelassen. Nun drohe, das Ganze aus dem Ruder zu laufen.

Laut Ständerat Simon Stocker (SP/SH) zeigen die Zahlen, dass die Zahl der Risse rückgängig ist, obwohl die Zahl der Wölfe zunimmt. Zudem hätten 80 Prozent der Risse in Herden stattgefunden, die nicht geschützt wurden. Er sprach sich für einen besseren Herdenschutz aus.

Die Debatte wurde emotional geführt. So sagte Ständerätin Esther Friedli (SVP/SG), dass die Regulierung des Wolfs zum Schutz des Kulturguts beitrage. Dabei meinte sie die gemeinsame Sömmerung von Kuh- und Ziegenherden im Kanton St. Gallen.

Dieser Entscheid werde der Wolfsregulierung in der Schweiz mehr Rechtssicherheit geben, sagte Ständerat Stefan Engler (Mitte/GR). Umweltorganisationen hätten nun keine juristischen Mittel gegen Wolfsabschüsse mehr in der Hand. Engler betonte aber, dass der Wolf ein geschütztes Tier bleibe.

Auch Regazzis zweite Motion, die vom Ständerat mit 31 zu 12 Stimmen an den Bundesrat überwiesen wurde, ist laut Rösti bereits umgesetzt. Diese verlangt schnellere genetische Analysen der Kadaver von von Wölfen gerissenen Tieren sowie raschere Verfahren für Abschussbewilligungen von Problemwölfen. Ausgebaut und vereinfacht werden sollen zudem die Unterstützung für den Herdenschutz und Schadenersatz-Zahlungen an von Rissen betroffene Tierhalter.

Umweltminister Albert Rösti schloss sich der Minderheitsmeinung an und ergänzte, dass im Februar 2025 eine neue Verordnung in Kraft treten werde, die das Verlangte bereits umsetzt.

Eine von Regazzis Motionen verlangt die Schaffung von «wolfsfreien Zonen». Ein solches Vorhaben sei kaum umsetzbar, denn Wölfe würden grosse Distanzen zurücklegen, ohne sich um Grenzen von Behörden zu kümmern, sagte Ständerat Benedikt Würth (Mitte/SG), der die Meinung der Kommissionsmehrheit vertrat. In diesem Punkt war sich der Rat einig und lehnte die Motion ab.

Zwei Motionen von Fabio Regazzi waren in der Frühjahrssession teilweise durch den Nationalrat gutgeheissen worden.

Die kleine Kammer befasste sich gleich mit drei Vorstössen zum Thema Wolf. Zwei Motionen von alt Nationalrat Fabio Regazzi – heute Tessiner Ständerat für die Mitte-Partei – waren in der Frühjahrssession teilweise durch den Nationalrat gutgeheissen worden. Weiter machte die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerats (Urek-S) einen zusätzlichen Vorschlag.

Der Ständerat will Herden besser vor Wölfen schützen. Er hat am Dienstag eine Kommissionsmotion gutgeheissen, die eine Prüfung von Gebieten ohne Wölfe und eine einfachere Unterstützung für den Herdenschutz fordert.

