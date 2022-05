Ausweis (auch) für Sans-Papiers: Zürcherinnen und Zürcher schaffen eine City-Card

Die weiteren Vorlagen

- In 18 Jahren will die Stadt Zürich klimaneutral sein – die direkten Treibhausgase sollen bis 2040 also auf netto null reduziert werden. Die Stimmberechtigten haben dieses Ziel in der Gemeindeordnung verankert. Die Zürcherinnen und Zürcher sprachen sich mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 74,89 Prozent für das neue Klimaziel aus. 81'158 Personen legten ein Ja in die Urne, 27'212 ein Nein. Die Stimmbeteiligung lag bei 47,3 Prozent.



- Zwei Schulen werden in der Stadt Zürich neu geschaffen, eine bestehende Anlage wird erweitert: Die Stimmberechtigten haben drei Projekte und damit verbundene Kredite von insgesamt 200 Millionen Franken klar genehmigt.



- Der Objektkredit von 22,9 Millionen Franken für den neuen Park auf dem Koch-Areal blieb am Sonntag praktisch unbestritten. 81'158 Zürcherinnen und Zürcher legten am Sonntag ein Ja in die Urne, 24'343 ein Nein. Der Ja-Stimmen-Anteil betrug damit 76,93 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei 46,6 Prozent.