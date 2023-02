Hunderte demonstrieren in Zürich gegen Wohnungsnot

In Zürich hat sich die Besetzerszene am Samstagabend vor dem Landesmuseum in der Nähe des Hauptbahnhofs versammelt. Mehrere hundert Personen wollen gegen die Wohnraumnot demonstrieren. Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Polizisten sichern den Bereich um das Landesmuseum und Bahnhof. Bild: keystone

Die Polizei war mit einem Wasserwerfer und einem Grossaufgebot vor Ort, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort berichtete. Auf einem Transparent war zu lesen «Wohnruum für all suscht gits Krawall».

Für die Demonstration unter dem Motto «Das wird heiter - wir kochen weiter» war bei der Stadtpolizei Zürich kein Bewilligungsgesuch eingegangen. Sie findet wenige Tage nach der Räumung des Koch-Areals statt.

Die Grossbesetzung auf dem Koch-Areal hat zehn Jahre gedauert. Nach Angaben der Besetzerszene lebten bis zu 150 Personen dort. Ein Teil davon hat die Hardturmbrache in Beschlag genommen, auf der ein Fussballstadion geplant ist. (sda)