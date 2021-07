Ferienbeginn: Hochbetrieb am Flughafen – lange Staus vor dem Gotthard

Schweiz

Zum Beginn der Sommerferien in verschiedenen Kantonen ist der Autoverkehr Richtung Süden am Wochenende einmal mehr ins Stocken geraten. Vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels staute sich der Verkehr zeitweise auf einer Länge von sieben Kilometern. Und auch am Flughafen Zürich-Kloten herrschte Hochbetrieb.

Rund 44'000 Passagiere drängelten sich am Samstag wie am Sonntag in den Abflughallen des grössten Schweizer Flughafens und nahmen Wartezeiten von durchschnittlich gut einer halben Stunde in Kauf. «Das Passagieraufkommen entspricht etwa 40 Prozent desjenigen vor der Corona-Pandemie», sagte Manuela Staub, Sprecherin der Flughafen Zürich AG, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Nicht alle, die am Wochenende einchecken wollten, konnten auch tatsächlich abfliegen. Der Grund: Bis zu zwei Dutzend Personen müssen jeden Tag vom Bodenpersonal zurückgewiesen werden, weil sie die wegen der Corona-Pandemie verschärften Einreisebestimmungen ihrer Zielländer nicht erfüllen, wie Swissport-Sprecherin Nathalie Berchtold Keystone-SDA sagte. Für den ganzen Juni zusammengezählt betraf dies 700.

Den Reisenden sei zu wenig bewusst, wie kurzfristig sich Einreisebestimmungen in Corona-Zeiten ändern können, mahnte Berchtold. Sie empfiehlt ein aufmerksames Verfolgen der Entwicklung bis kurz vor Reiseantritt.

Geduldsprobe vor dem Gotthardtunnel

Zur Geduldsprobe wurde die Reise in den Süden besonders auch im Auto. Der Zeitverlust wegen Staus betrug über eine Stunde. So wurde die Autobahneinfahrt auf die A2 auf der Höhe von Göschenen UR bereits am Samstagmorgen gesperrt, wie der TCS auf Twitter mitteilte.

An beiden Nachmittagen, Samstag wie Sonntag, staute sich der Verkehr auch vor dem Südportal im Kanton Tessin. Die Blechschlange war zwischen Quinto und Airolo zeitweise rund drei Kilometer lang.

In den meisten Schweizer Kantonen, in vielen deutschen Bundesländern, sowie in den südlichen Provinzen der Niederlande, beginnen die Ferien Anfang Juli.

Bis Ende August sind Staus vor den beiden Portalen des Gotthardtunnels laut dem Verkehrsdienst Viasuisse praktisch sicher. Eine grosse Anzahl von Reisenden, die in den Süden wollen, ziehen es demnach vor, freitags oder samstags abzureisen. (sda)

