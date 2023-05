Vor Beginn einer Drag-Queen-Lesung in Zürich haben sich zahlreiche Sympathisanten und Gegner versammelt. Bild: keystone

Konfetti und ein Trychler – Sympathisanten und Gegner vor Drag-Lesung in Oerlikon

Vor Beginn einer Drag-Queen-Lesung in Zürich haben sich zahlreiche Sympathisanten und Gegner versammelt. Vor dem Eingang der Bibliothek in Oerlikon, in der der Anlass stattfindet, befanden sich hundert Queer-Unterstützende. Die Gegendemonstranten hielten sich zurück.

Mit Konfetti-Regen, Seifenblasen-Pistole und bunt bemalten Trottoirs zeigten die Sympathisantinnen und Sympathisanten am Samstag ihre Unterstützung für den Drag-Queen-Anlass, wie eine Korrespondentin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Die Lesestunde sollte um 13.00 Uhr beginnen. Die Polizei war mit einem Grossaufgebot präsent, um die zuhörenden Kinder vor Störaktionen zu schützen.

Menschen werfen Konfetti. Bild: keystone

Ein einziger Freiheits-Trychler war anwesend. Bild: keystone

Die Demonstranten, die friedlich gegen den Anlass protestierten, waren deutlich in der Unterzahl. Anwesend war auch ein einziger Freiheits-Trychler, der mit einem Pfeifkonzert begrüsst wurde. Die Stadtpolizei bewilligte die Kundgebung der Gegner nicht, weil diese das Gesuch zu spät eingereicht hatten.

