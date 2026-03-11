wechselnd bewölkt11°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Freiburger Justiz prüft mögliche Unregelmässigkeiten bei Wahlen

Philippe Lionnet, stellvertretender Praesident des Zaehlkreises 1, rechts, und seine Kollegin des staendigen Stimmausschusses, Anke Bautzmann, leeren die Wahlzettel aus einer Urne auf den Tisch der Za ...
Stimmenzähler leeren eine Wahlurne auf den Tisch. (Symbolbild)Bild: keystone

Freiburger Justiz prüft mögliche Unregelmässigkeiten bei Wahlen

11.03.2026, 10:0011.03.2026, 10:10

Die Freiburger Staatsanwaltschaft geht dem Verdacht des Stimmenfangs bei den Parlamentswahlen in Düdingen nach. Bei der Auszählung seien mehrere Dutzend Wahlzettel mit sehr ähnlichen Handschriften entdeckt worden, teilte das Oberamt des Sensebezirks am Mittwoch mit.

Das Wahlbüro habe die Auffälligkeiten am vergangenen Sonntag festgestellt und das Oberamt informiert. Dieses habe den Verdacht des Stimmenfangs an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Parallel zu den strafrechtlichen Abklärungen werde geprüft, ob die mutmasslichen Unregelmässigkeiten das Ergebnis der Generalratswahlen beeinflusst hätten. Der Generalrat ist das Parlament von Düdingen und zählt 50 Sitze.

Der sogenannte Stimmenfang ist in Artikel 282bis des Strafgesetzbuchs geregelt: Wer Wahl- oder Stimmzettel planmässig einsammelt, ausfüllt oder ändert oder wer derartige Wahl- oder Stimmzettel verteilt, wird mit Busse bestraft. (nil/sda)

Das könnte dich auch interessieren:

Parteigeld veruntreut: Luzerner Ex-SVP-Präsident vor Gericht
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Fotos zu den US-Wahlen
1 / 55
Die besten Fotos zu den US-Wahlen
Donald Trump ist der 47. Präsident der USA.
quelle: keystone / evan vucci
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die Bundestagswahlen in Deutschland – watson essentials
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Schweizer Börse zeigt Erholung von Vortagesverlusten
Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag gemeinsam mit den weiteren wichtigen Börsenplätzen eine Erholungsbewegung von den Verlusten zum Wochenbeginn gezeigt. Für die verbesserte Stimmung sorgten Hoffnungen auf ein nahendes Kriegsende, nachdem US-Präsident Donald Trump am Vorabend den Krieg als «so gut wie beendet» erklärt hatte.
Zur Story