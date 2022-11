Die Geschichte von Otto Ruppen ging durch die ganze Schweiz. Der Walliser Unternehmer gab in letzter Minute das Gebot von 160'100 Franken ab und sicherte sich somit die «VS 1». Allerdings kam die Nummer nicht ans Auto, sondern an ein extra gebautes «Mahnmal» für den Kanton: Ruppen hatte seit längerem Zoff mit der kantonalen Bauverwaltung.

Wir haben einen der Mitbietenden kontaktiert. Der Mann ist Besitzer einer Autovermietung und hat (laut eigenen Angaben) bereits 380'000 Franken geboten. Aufgrund diverser Fake-Angebote sei die Auktion jedoch wieder zurückgesetzt worden. Er will weiter bieten. Auf die Frage, was ihn dazu bewegt, so viel Geld für eine Nummer auszugeben, antwortet der Unternehmer: «Es ist eigentlich nur eine reine Prestige-Sache.»

In einem Angebots-Duell mit Mitbieter «SatoshiNakamoto» ersteigerte sich «Queens007» im Februar 2018 die Zuger 10. Und weil es dem mutmasslichen James-Bond-Fan nicht genug war, kaufte er sich am selben Tag noch «ZG 18» und «ZG 63». Insgesamt gab «Queens007» fast 500'000 Franken für die Nummernschilder aus.

Mach was aus deinem Dienstag! Schau dir lustige Fails an!

Bloss nicht ins VBS – wie das «unbeliebte» Departement die Bundesratswahl prägt

Die SP-Bundesratswahlen 2022 werden nicht nur von der Geschlechter-, sondern auch von der VBS-Frage geprägt. Punkten könnten Jositsch und Graf-Litscher.

Wer will in den Bundesrat? Mit der Rücktrittsankündigung von Bundesrätin Simonetta Sommaruga wird diese Frage auch im sozialdemokratischen Milieu fleissig gestellt. Bislang häuften sich in erster Linie Absagen – so wie jene gestern von alt Ständerätin Pascale Bruderer. Andere wie Daniel Jositsch, Eva Herzog oder Edith Graf-Litscher stehen noch im Rennen.