Das sind die teuersten Autonummern der Schweiz – «ZH 100» könnte bald auf Rang 1 sein

Wer viel Freude an Autos und noch ein bisschen Sackgeld übrig hat, soll jetzt unbedingt zuschlagen – die Auktion für das Kennzeichen «ZH 100» läuft noch bis heute Abend. Höchstgebot zum jetzigen Zeitpunkt (Montag, 17 Uhr): schlappe 221'200 Schweizer Franken.

Es ist nicht das erste Mal, dass bei Nummern-Auktionen in der Schweiz grössere Summen erzielt werden – einmal war für ein Schild sogar noch mehr Geld nötig. Hier eine Liste mit den Top Ten.

ZG 10

Zwei teure Stücke Metall: «ZG 10» ging für 233'000 Franken weg. bild: Zugerwoche

Preis: 233'000.-

Käufer/-in: «Queens007»

Verkaufsdatum: 14.02.2018

In einem Angebots-Duell mit Mitbieter «SatoshiNakamoto» ersteigerte sich «Queens007» im Februar 2018 die Zuger 10. Und weil es dem mutmasslichen James-Bond-Fan nicht genug war, kaufte er sich am selben Tag noch «ZG 18» und «ZG 63». Insgesamt gab «Queens007» fast 500'000 Franken für die Nummernschilder aus.

ZH 100?

Regierungsrat Mario Fehr präsentiert stolz die «ZH 100». Bild: KEYSTONE

Preis: 221'200 (Stand 07.11.2022, 17:00)

Meistbietende/-r: «Ljabinot001»

Verkaufsdatum: 09.11.2022 (voraussichtlich)

Das Rennen um «ZH 100» ist heiss; noch zwei Tage läuft die Auktion. Beim momentanen Stand wird die Nummer als zweit-teuerste der Schweiz verkauft. Es liegt aber nahe, dass der Preis weiter steigen wird.

Wir haben einen der Mitbietenden kontaktiert. Der Mann ist Besitzer einer Autovermietung und hat (laut eigenen Angaben) bereits 380'000 Franken geboten. Aufgrund diverser Fake-Angebote sei die Auktion jedoch wieder zurückgesetzt worden. Er will weiter bieten. Auf die Frage, was ihn dazu bewegt, so viel Geld für eine Nummer auszugeben, antwortet der Unternehmer: «Es ist eigentlich nur eine reine Prestige-Sache.»

ZH 888

Genauso stolz präsentiert Fehr auch «ZH 888». bild: Strassenverkehrsamt

Preis: 194'000.-

Käufer/-in: «Littlebylittle»

Verkaufsdatum: 22.06.2022

SG 4

Interessanterweise wurde die Autonummer «SG 4» teurer verkauft als die «SG 1» Bild: Kanton SG

Preis: 179'700.-

Käufer/-in: «LIAG20»

Verkaufsdatum: 04.05.2022

VS 1

Käufer Otto Ruppen, links, nimmt das Autokennzeichen «VS 1» von Staatsrat Oskar Freysinger (SVP) in Empfang. Bild: KEYSTONE

Preis: 160'100.-

Käufer: Otto Ruppen alias «Matrans»

Verkaufsdatum: 14.03.2017

Die Geschichte von Otto Ruppen ging durch die ganze Schweiz. Der Walliser Unternehmer gab in letzter Minute das Gebot von 160'100 Franken ab und sicherte sich somit die «VS 1». Allerdings kam die Nummer nicht ans Auto, sondern an ein extra gebautes «Mahnmal» für den Kanton: Ruppen hatte seit längerem Zoff mit der kantonalen Bauverwaltung.

Der Kanton wollte ihm ein Salzsilo auf sein Unternehmensgrundstück stellen. Gemäss Ruppen ging das überhaupt nicht: Der Silo würde den Betrieb massiv stören. Mit seiner Protestaktion wollte der Unternehmer auf das Dilemma hinweisen und den Streit mit dem Kanton öffentlich machen.

Mittlerweile konnten die Unstimmigkeiten beiseitegelegt werden und Ruppen hat die Nummer gratis an den Kanton zurückgegeben.

ZH 987

Eine Schnapszahl ist es nicht – der Preis ist trotzdem hoch für die «ZH 987». Bild: Strassenverkehrsamt Zürich

Preis: 152'400.-

Käufer/-in: «beluqi»

Verkaufsdatum: 28.03.2018

BE 5

Regierungsrat Philippe Müller, Polizei- und Militärdirektor des Kantons Bern, hat das Auto-Kontrollschild «BE 5» zur Versteigerung aus dem Lager gezogen. bild: strassenverkehrsamt bern

Preis: 151'000.-

Käufer: «fabianhug»

Verkaufsdatum: 12.12.2018

TI 10

Käufer Francesco Magistra (l.) nimmt sein eben ersteigertes Schild TI 10 vom Tessiner Staatsrat Norman Gobbi entgegen. bild: der bund

Preis: 135'000.-

Käufer: Francesco Magistra alias «fmagistra»

Verkaufsdatum: 30.11.2011

Etwas aus der Reihe tanzt der Tessiner Francesco Magistra: Er kaufte sich das Nummernschild nicht aus Prestigegründen, sondern weil er «etwas Verrücktes tun» wollte. Er montierte die Nummer anschliessend an seinen 14 Jahre alten Audi A4.

SG 1

Preis: 135'000.-

Käufer/-in: «RH1915»

Verkaufsdatum: 19.02.2013

AG 55

Mit dem Geld, das «AG 55» kostete, hätte man über 6000 Rüeblitorten kaufen können. bild: argoviatoday

Preis: 132'400.-

Käufer: «Enes55»

Verkaufsdatum: 22.09.2021

Die Informationen für diese Liste haben wir von autkion-ch.ch bezogen. (cpf)