SO 1 wird versteigert: Die teuersten Autonummern der Schweiz und Welt

Nummernschilder von Autos, aufgenommen anlaesslich einer Auktion, am Mittwoch, 3. Mai 2017, in Camorino. Die Auktion ist die letzte ihrer Art. Die Einnahmen der Auktion fliessen in Praeventionskampagn ...
Neue Nummernschilder mit speziellen Nummern spülen hunderttausende Franken in die Kantonskassen.Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Das sind die teuersten Nummernschilder der Schweiz – und weltweit

05.12.2025, 13:5305.12.2025, 13:53

Die Schweizer Autonummern-Szene blickt gerade gebannt in Richtung Solothurn. Hier wird bis am 17. Dezember das nachgefragte Nummernschild «SO 1» versteigert. Aktuell (Stand: Freitag, 10 Uhr) liegt der Preis bereits bei sage und schreibe 1'010'000 Franken. Ob es sich dabei um ein echtes Gebot handelt, ist aber noch unklar.

Sollte das Nummernschild aber tatsächlich für über eine Million Franken versteigert werden, wäre das eine Verdreifachung des aktuellen Schweizer Rekords. Im internationalen Vergleich würde «SO 1» aber nicht einmal in der Top 5 landen. Hier die Ranglisten:

Inhaltsverzeichnis
Die teuersten der SchweizDie teuersten Nummernschilder weltweit

Die teuersten der Schweiz

Platz 1: «ZH 24»

Regierungsrat Mario Fehr posiert mit dem Nummernschild ZH 24.
Regierungsrat Mario Fehr mit dem teuersten Nummernschild der Schweiz.Bild: Sicherheitsdirektion Kanton Zürich
  • Preis: 299'000 Franken
  • Käufer/-in: «Andy2»
  • Verkaufsdatum: 03.07.2024

Bei einer Online-Auktion hat sich eine Person mit dem Pseudonym «Andy2» im Juli 2024 für 299'000 Franken das Kontrollschild «ZH 24» gesichert: Es handelt sich um die tiefste Nummer, die das Zürcher Strassenverkehrsamt bislang versteigert hat – und es ist landesweit das teuerste Schild.

Wenig später wurde «ZH 24» an einem weissen Lamborghini gespottet:

Da sechs der zehn teuersten Nummernschilder im Kanton Zürich versteigert wurden, kannst du dich jetzt schon auf einige Bilder von Regierungsrat Mario Fehr einstellen. Weiter gehts!

Platz 2: «ZG 10»

Nummernschild ZG 10
Zwei teure Stücke Metall: «ZG 10» ging für 233'000 Franken weg.bild: Zugerwoche
  • Preis: 233'000.–
  • Käufer/-in: «Queens007»
  • Verkaufsdatum: 14.02.2018

In einem Angebotsduell mit Mitbieter «SatoshiNakamoto» ersteigerte sich «Queens007» im Februar 2018 die Zuger 10. Und weil es dem mutmasslichen James-Bond-Fan nicht genug war, kaufte er sich am selben Tag noch «ZG 18» und «ZG 63». Insgesamt gab «Queens007» fast 500'000 Franken für die Nummernschilder aus.

Platz 3: «ZH 100»

Regierungsrat Mario Fehr präsentiert stolz die «ZH 100».
Regierungsrat Mario Fehr präsentiert stolz die «ZH 100».Bild: KEYSTONE
  • Preis: 226'000.–
  • Käufer/-in: «mistermh»
  • Verkaufsdatum: 09.11.2022

Für einen damaligen Rekordpreis von 226'000 Franken ist die Autonummer «ZH 100» im November 2022 versteigert worden. So viel hatte zu dieser Zeit noch kein Autofahrer im Kanton Zürich für ein Nummernschild bezahlt. Der schweizweite Rekord blieb aber ungebrochen.

Der Zuschlag für die Nummer «ZH 100» ging an den Bieter mit dem Namen «mistermh». Er bot kurz vor Auktionsschluss die 226'000 Franken und wurde nicht mehr überholt.

Platz 4: «ZH 50»

Mario Fehr mit dem Nummernschild ZH 50.
Bild: Sicherheitsdirektion ZH
  • Preis: 202'000 Franken
  • Käufer/-in: «DAGA»
  • Verkaufsdatum: 30.08.2023

Im Sommer 2023 ging das Nummernschild «ZH 50» beim Zürcher Strassenverkehrsamt über den Tresen. «DAGA» sicherte sich die Nummer kurz vor Ende der Auktion mit dem Höchstgebot von 202'000 Franken. Später wurde das Nummernschild an einem schwarzen SUV gesichtet.

Platz 5: «ZH 888»

Genauso stolz präsentiert Fehr auch «ZH 888».
Genauso stolz präsentiert Fehr auch «ZH 888».bild: Strassenverkehrsamt
  • Preis: 194'000.–
  • Käufer/-in: «Littlebylittle»
  • Verkaufsdatum: 22.06.2022

Platz 6: «SG 4»

Nummerschild SG 4
Interessanterweise wurde die Autonummer «SG 4» teurer verkauft als die «SG 1».Bild: Kanton SG
  • Preis: 179'700.–
  • Käufer/-in: «LIAG20»
  • Verkaufsdatum: 04.05.2022

Platz 7: «ZH 911»

  • Preis: 173’600 Franken
  • Käufer/-in: Unbekannt
  • Verkaufsdatum: 14.12.2022

Die Zahl 911 ist für Auto-Fans untrennbar mit Porsche verknüpft. So spülen Autonummern mit dieser Kombination weltweit Geld in die Kassen, so auch im Kanton Zürich. Für 173'600 Franken gönnte sich dieser unbekannte Porsche-Fan das Nummernschild «ZH 911».

Platz 8: «VS 1»

Otto Ruppen, links, nimmt das Autokennzeichen VS 1 von Staatsrat Oskar Freysinger (SVP-VS), rechts, in Empfang und platziert das Nummernschild auf einem Mahnmal vor seiner Ruppen Bau und Transport AG ...
Käufer Otto Ruppen, links, nimmt das Autokennzeichen «VS 1» vom mittlerweile abgewählten Staatsrat Oskar Freysinger (SVP) entgegen.Bild: KEYSTONE
  • Preis: 160'100.–
  • Käufer: Otto Ruppen alias «Matrans»
  • Verkaufsdatum: 14.03.2017

Die Geschichte von Otto Ruppen ging durch die ganze Schweiz. Der Walliser Unternehmer gab in letzter Minute das Gebot von 160'100 Franken ab und sicherte sich somit die «VS 1». Allerdings kam die Nummer nicht ans Auto, sondern an ein extra gebautes «Mahnmal» für den Kanton: Ruppen hatte seit längerem Zoff mit der kantonalen Bauverwaltung.

Der Kanton wollte ihm ein Salzsilo auf sein Unternehmensgrundstück stellen. Gemäss Ruppen ging das überhaupt nicht: Der Silo würde den Betrieb massiv stören. Mit seiner Protestaktion wollte der Unternehmer auf das Dilemma hinweisen und den Streit mit dem Kanton öffentlich machen.

Mittlerweile konnten die Unstimmigkeiten beiseitegelegt werden und Ruppen hat die Nummer gratis an den Kanton zurückgegeben.

Platz 9: «ZH 987»

Eine Schnapszahl ist es nicht – der Preis ist trotzdem hoch für die «ZH 987».
Eine Schnapszahl ist es nicht – der Preis ist trotzdem hoch für die «ZH 987».Bild: Strassenverkehrsamt Zürich
  • Preis: 152'400.–
  • Käufer/-in: «beluqi»
  • Verkaufsdatum: 28.03.2018

Platz 10: «BE 5»

Regierungsrat Philippe Müller, Polizei- und Militärdirektor des Kantons Bern, hat das Auto-Kontrollschild «BE 5» zur Versteigerung aus dem Lager gezogen.
Regierungsrat Philippe Müller, Polizei- und Militärdirektor des Kantons Bern, hat das Auto-Kontrollschild «BE 5» zur Versteigerung aus dem Lager gezogen.bild: strassenverkehrsamt bern
  • Preis: 151'000.–
  • Käufer: «fabianhug»
  • Verkaufsdatum: 12.12.2018

Die teuersten Nummernschilder weltweit

In der Schweiz werden Nummernschilder stets von offizieller Seite her versteigert. Das ist nicht überall in der Welt so, deshalb sind die folgenden Zahlen mit Vorsicht zu geniessen.

In den meisten Rankings stehen die Nummernschilder «MM», «New York» und «F1» auf dem Podest. Dabei handelt es sich aber jeweils nur um einen Preis, der vom Verkäufer verlangt wird, gekauft wurde bislang keines dieser Schilder zum genannten Preis. Deshalb hier die Top 5 der tatsächlich verkauften Nummernschilder weltweit. Obwohl weltweit wohl nur faktisch stimmt, alle fünf wurden im gleichen Land verkauft.

Platz 1: «7»

  • Preis: 13,6 Mio. Franken
  • Land: Vereinigte Arabische Emirate (Dubai)
  • Verkaufsjahr: 2023

Platz 2: «1»

  • Preis: 15,7 Mio. Franken
  • Land: Vereinigte Arabische Emirate (Abu Dhabi)
  • Verkaufsjahr: 2008

Platz 3: «9»

  • Preis: 9,4 Mio. Franken
  • Land: Vereinigte Arabische Emirate (Dubai)
  • Verkaufsjahr: 2021

Platz 4: «8»

  • Preis: 9,1 Mio. Franken
  • Land: Vereinigte Arabische Emirate (Dubai)
  • Verkaufsjahr: 2022

Platz 5: «5»

  • Preis: 8,8 Mio. Franken
  • Land: Vereinigte Arabische Emirate (Dubai)
  • Verkaufsjahr: 2016

(cpf/leo)

Quellen:
- auktion-ch.ch
- eigene Recherche

Mehr zum Thema:

Millionen-Marke geknackt: Das Rennen um die Autonummer SO 1 eskaliert weiter
Wer will Prinzessin Dianas Ford Escort Turbo kaufen?
1 / 20
Wer will Prinzessin Dianas Ford Escort Turbo kaufen?
quelle: silverstoneauctions.com / silverstoneauctions.com
USA: Frau fährt mit offenem Kofferraum und nur drei Reifen auf Freeway
Video: watson
