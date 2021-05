Schweiz

Unispital Zürich attestiert Mediziner «grosse Führungsmängel»



Die Universität Zürich hat die Untersuchung gegen den früheren Klinikdirektor Martin Rücker abgeschlossen. Dieser hatte Patienten an seine private Praxis überwiesen. Die Untersuchung hat nun gezeigt, dass Rücker auch grosse Führungsmängel hatte.

Der in die Kritik geratene Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Martin Rücker, ist seit Ende 2020 nicht mehr am Universitätsspital tätig. Nun ist der Untersuchungsbericht abgeschlossen, wie die Universität am Dienstag mitteilte.

Das Führungsverhalten von Martin Rücker habe «klare Mängel und Abweichungen» von den Führungsgrundsätzen der Universität Zürich gezeigt. Der Untersuchungsbericht dokumentiert ein sehr autoritäres Arbeitsklima, das Mitarbeitenden wenig Spielraum liess. Konflikte seien zudem teilweise impulsiv und unangemessen ausgetragen worden.

Mit der systematischen Überweisung von Spitalpatienten an seine Privatpraxis habe Rücker seine Treuepflicht gegenüber der Universität verletzt, so der Untersuchungsbericht weiter. Er habe seine Doppelstellung als Direktor von zwei Kliniken in erheblichem Umfang zu seinem persönlichen Vorteil genutzt. (sda)

