Sechseläuten live: Hier wird der Böögg in Uri verbrannt



Hier bist du live dabei, wenn um 18 Uhr der Böögg in der Schöllenenschlucht verbrantt wird

Der Zürcher Böögg steht in seinem Corona-Exil auf der Teufelsbrücke bereit und wartet darauf, bis um 18 Uhr sein Holzstoss angezündet wird. Je schneller sein Kopf explodiert, desto schöner soll der Sommer werden. Meist stimmt seine Voraussage jedoch nicht.

140 Böller sind im Schneemann aus Zürich eingebaut. Es wird also laut werden in der Schöllenenschlucht, wenn es dem Böögg den Hut wegbläst. Hören werden dies zwischen den Felswänden auf der Teufelsbrücke aber nur wenige. Zuschauermassen sind wegen der Corona-Pandemie verboten. Die Strasse wird gesperrt.

Publikum wird der Böögg in diesem Jahr lediglich aus der Ferne haben. Seine Verbrennung wird von mehreren Sendern übertragen. Das so genannte «Volks-Grillieren» fällt wegen Corona auch aus. In normalen Jahren halten viele Zürcherinnen und Zürcher nach dem grossen «Chlapf» jeweils ihre Bratwürste über die Bööggen-Glut.

Als Sommer-Orakel taugt er nichts

Auch wenn der «Böögg» ganz viel Lärm macht: Seine Fähigkeiten als Sommer-Orakel sind gelinde gesagt zweifelhaft. MeteoSchweiz machte eine statistische Untersuchung der Jahre von 1965 bis 2005 und fand heraus, dass es kaum einen Zusammenhang zwischen der Brenndauer des Böögg und der durchschnittlichen Sommertemperatur gab.

Als Sommer-Orakel tauge der Böögg nichts, schrieb der Wetterdienst erleichtert. Doch auch ihm gelingt gelegentlich ein Zufallstreffer. So etwa im legendären Hitze-Sommer 2003, als dem Böögg bereits nach 5 Minuten und 40 Sekunden der Kopf explodierte. Ausser diesem Zufallstreffer lag er aber weit häufiger daneben.

Vielleicht vertreibt er ja das Coronavirus

Wie lange der Böögg durchhält, hängt eher vom Aufbau des Scheiterhaufens, von der Trockenheit des Holzes, dem Wetter und der Holzart ab. Ausschlaggebend ist aber auch die Menge des Brandbeschleunigers, der jedes Jahr in mehr oder weniger grossen Mengen übers Holz gekippt wird.

Wenn er als Wetterfrosch schon versagt, dann vertreibt der Böögg aber vielleicht ja das Coronavirus. Im Jahr 1890, als der Böögg noch eine dekorierte, kleinere Puppe war, grassierte die Russische Grippe, die weltweit über eine Million Menschen das Leben gekostet hatte.

Mit dem Verbrennen dieser Puppe hofften die Zürcher damals, nicht nur den Winter zu vertreiben. Sie verbrannten damit ausdrücklich auch die «Influenza». (sda)

