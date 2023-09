«Marsch fürs Läbe» in Zürich-Oerlikon: Polizei mit Grossaufgebot vor Ort

«Marsch fürs Läbe» in Zürich-Oerlikon gestartet: Polizei mit Grossaufgebot vor Ort

Mehrere Hundert Personen haben am Samstagnachmittag am «Marsch fürs Läbe» in Zürich-Oerlikon gegen ein liberales Abtreibungsrecht demonstriert. Wegen angekündigten Gegen-Demos ist auch die Polizei sehr stark präsent.

Der 13. Marsch fürs Läbe wurde unter dem Motto «Sei ihre Stimme!» organisiert. Es gelte die Stimme für die Ungeborenen zu erheben. Auf dem Programm stehen bis am frühen Abend eine Platzkundgebung und ein «Bekenntnismarsch» durch die Oerliker Strassen.

Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort. Schon vor Beginn des Umzugs hat sie den Marktplatz abgeriegelt und mit Metallgittern umstellt. Alle Zufahrten sind mit Einsatzfahrzeugen blockiert. Über dem Gelände kreist ein Polizeihelikopter. Die Organisatoren setzen ein eigenes Sicherheitsteam ein.

Linke Kreise hatten im Vorfeld - wie schon in den Vorjahren - zu Gegendemos aufgerufen. Es kursierten Flyer mit Slogans wie «Gemeinsam den Fundis den Marsch vermiesen» und «Unser Feminismus gegen ihren rechten Kulturkampf». Einige Gegendemonstranten versuchten die Reden mit einem Pfeifkonzert zu stören.

Am Samstag waren auch an mehreren Gebäuden rund um den Märtplatz - wo die Veranstaltung startete - Banner mit Aufschriften wie «Recht auf Abtreibung verteidigen» aufgehängt.

(oli/sda)