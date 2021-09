Schweiz

Das Alba-Festival findet nicht statt – Regierungsrat schreitet ein



ZH-Regierung zieht Alba-Festival wegen Corona den Stecker – Festival-OK wehrt sich

Eigentlich hätte das Alba Festival auf dem Zürcher Hardturmareal dieses Wochenende stattfinden sollen. 20'000 Besucher und Besucherinnen hätte dann, am grössten albanischen Festival Europas, auf das Festivalgelände strömen sollen. Doch der Zürcher Regierungsrat zieht den Veranstaltern kurzfristig den Stecker: Die Bewilligung wurde gestern überraschend aufgehoben.

Jetzt reagiert das Alba-Festival-OK. Sie künden auf ihrer Homepage rechtliche Schritte gegen den Regierungsentscheid an:

«Mit grosser Überraschung und Bestürzung nehmen wir den Entscheid des Regierungsrates, der dem Alba-Festival die erteilte Bewilligung weniger als 48 Stunden vor Festivalbeginn entzieht, zur Kenntnis. Wir prüfen nun diesen Entscheid juristisch und kommunizieren zeitnah.»

So begründet die Zürcher Regierung den Entscheid

«Die Belastung des Gesundheitswesens im allgemeinen und der Intensivpflegestationen im Besonderen hat zugenommen und nähert sich der kritischen Grenze», begründet der Regierungsrat den Entscheid. Eine Grossveranstaltung wie das Alba-Festival führe zu einer zusätzlichen Belastung der Spitäler, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Denn erfahrungsgemäss gebe es an grossen Festivals immer einige Notfallpatienten zu versorgen. Diese Zusatzbelastung der Spitäler soll mit der Absage der Grossveranstaltung vermieden werden.

Hierbei verweist der Regierungsrat auch noch auf den Kanton Thurgau und die Stadt Frauenfeld, welche der Ersatz-Veranstaltung für das Openair Frauenfeld ebenfalls die Bewilligung entzogen haben. Das Mini-Open-Air Frauenfeldli hätte vom 14. bis 18. September stattfinden sollen.

Ein weiteres schlagendes Argument sieht der Regierungsrat in der betroffenen Community, an die sich das Festival primär richtet: «Erkenntnisse aus dem Contact Tracing des Kantons Zürich wie auch das Update der Covid-Science-Task-Force zeigen, dass sich Ferienrückkehrer aus dem Balkan überdurchschnittlich oft mit Covid-19 infiziert haben.»

Entsprechend hätten auf den Intensivpflegestationen überdurchschnittlich viele Patientinnen und Patienten einen Bezug zum Balkan. Es ist bekannt, dass es sich bei der grossen Mehrheit auf Intensivstation um ungeimpfte Personen handelt. Aus diesem Grund schliesst der Regierungsrat, dass die Impfquote in dieser Bevölkerungsgruppe zu tief sei, um eine solche Grossveranstaltung verantworten zu können.

Er empfinde es als seine Fürsorgepflicht, so der Regierungsrat weiter, dem aktuell erhöhten Ansteckungsrisiko in dieser Bevölkerungsgruppe entgegen zu wirken und diese zu schützen.

Veranstalter bestürzt

Festivalbesuchende hatten sich unter anderem auf die albanischen Mega-Stars Dhurta Dora, Evana Gjata oder Dardan gefreut.

Innerhalb von 30 Tagen ist der Entscheid vor dem Verwaltungsgericht anfechtbar. Diese Möglichkeit ziehen die Veranstalter in Betracht. Wie es jetzt konkret weitergeht, ist noch unklar. An einer auf heute geplanten Medienkonferenz wollen die Veranstalter Stellung nehmen. (saw)

